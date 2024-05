Επίθεση με μαχαίρι στο εσωτερικό νοσοκομείου, στην επαρχία Γιουνάν (νοτιοδυτικά) της Κίνας, προκάλεσε τουλάχιστον 25 θύματα – δύο νεκρούς και 23 τραυματίες -, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης, χωρίς να διευκρινίσει ως τώρα τη φύση της ενέργειας.

«Το συμβάν» εκτυλίχθηκε σε νοσοκομείο «περί τις 13:20» (τοπική ώρα· 08:20 ώρα Ελλάδας) και «πάνω από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, χωρίς να δώσει αρχικά πιο συγκεκριμένο απολογισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η επίθεση διαπράχθηκε στην κομητεία Τζενσιόνγκ, στο βορειοανατολικό τμήμα της Γιουνάν, και οι Αρχές διενεργούν έρευνα, κατά την ίδια πηγή.

Τα βίαια εγκλήματα με μεγάλο αριθμό θυμάτων είναι φαινόμενο μάλλον σπάνιο στην Κίνα, χώρα που απαγορεύει την οπλοκατοχή στους πολίτες της, ωστόσο τα τελευταία χρόνια καταγράφεται κύμα επιθέσεων με τη χρήση μαχαιριών.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η παρακάτω φωτογραφία, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες απεικονίζεται ο δράστης της επίθεσης:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🚨🇨🇳BREAKING: AT LEAST 2 DEAD, 21 INJURED IN CHINA KNIFE ATTACK

The attacker struck at Zhenxiong County People’s Hospital in Zhaotong city in Yunnan province.

Police arrested a suspect nearby.

Source: AP pic.twitter.com/yY2kFIb6nC

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 7, 2024