Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου σε σχολείο στην περιοχή Καγιασεχίρ, λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 08:40, όταν μαθητής επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε συμμαθήτριές της μέσα στους χώρους του σχολείου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά επτά μαθήτριες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ στη συνέχεια οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο.

«Περίπου στις 08:35, επτά μαθήτριες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποίησε ο Φ.Μ., μαθητής της 10ης τάξης του Λυκείου Κιουτσούκτσεκμετζέ Φαχρετίν Κερίμ Γκιοκάι, στο γυμνάσιο Σεΐχ Σαμίλ Ιμάμ Χατίπ στην περιοχή Καγιασεχίρ», ανέφερε ο έπαρχος της περιοχής.

Η ανακοίνωση της νορμαχίας Κωνσταντινούπολης

Η νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας, δίνοντας ωστόσο διαφορετικό απολογισμό και περιγραφή του περιστατικού από τον έπαρχο.

«Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 08:40, ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασακσεχίρ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε μαθητών. Μετά το περιστατικό, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από ιατρικές ομάδες που εστάλησαν στην περιοχή και λαμβάνουν θεραπεία.»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Sabah, η κατάσταση της υγείας τριών από τα κορίτσια κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Το μήνυμα του σχολείου προς τους γονείς

Με γραπτή ανακοίνωσή του, το σχολείο ειδοποίησε τους γονείς των μαθητών για το τραγικό περιστατικό:

«Αγαπητοί γονείς, σημειώθηκε επίθεση από μαθητή στο σχολείο μας. Τέσσερις μαθητές τραυματίστηκαν – το περιστατικό συνέβη σε αίθουσα κοριτσιών και οι τραυματισμένες είναι όλες κορίτσια. Μπορείτε να παραλάβετε τα παιδιά σας – τα έχουμε βγάλει όλα στην αυλή του σχολείου».

Αμέσως μετά το συμβάν, η μαθήτρια που πραγματοποίησε την επίθεση, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και τελεί υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη.