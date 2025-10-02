Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολίτες και ένας άνδρας μαχαιρώθηκε έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ, προτού ο δράστης πυροβοληθεί από την αστυνομία, η οποία τον εμπόδισε με αυτόν τον τρόπο να εισέλθει μέσα στην Συναγωγή.

Η τρομοκρατική επίθεση συνέβη στη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας Heaton Park στις 9:31 π.μ. σήμερα το πρωί, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, την ιερότερη ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου.

Ο δράστης είναι νεκρός σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των Αρχών.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο στις 9:41 (σ.σ. ώρα Βρετανίας) και φροντίζουν πολίτες, επί του παρόντος υπάρχουν τέσσερις πολίτες με τραύματα που προκλήθηκαν τόσο από το όχημα όσο και από μαχαιριές».

Η επίθεση έλαβε χώρα ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, κάλεσε τους κατοίκους «να αποφεύγουν την περιοχή».

«Είναι ένα σοβαρό περιστατικό, αλλά ταυτόχρονα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο άμεσος κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει και η GMP το αντιμετώπισε πολύ γρήγορα με εκπληκτική υποστήριξη από μέλη του κοινού και την ασφάλεια στο σημείο» ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε «σοκαρισμένος» από την επίθεση, προσθέτοντας: «Το γεγονός ότι αυτό έλαβε χώρα την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την ιερότερη ημέρα στο εβραϊκό ημερολόγιο, την κάνει ακόμη πιο φρικτή».

Ακυρώθηκαν οι λειτουργίες σε άλλες Συναγωγές μετά την επίθεση

Άλλες συναγωγές στο Μάντσεστερ έχουν ακυρώσει τις λειτουργίες του Γιομ Κιπούρ μετά την επίθεση.

Σε ανακοίνωσή της, η Συναγωγή Μεταρρυθμιστών του Μάντσεστερ ανέφερε: «Οι λειτουργίες του Γιομ Κιπούρ ακυρώθηκαν. Μην παρευρεθείτε.»