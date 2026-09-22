Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθύνεται στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, την παραμονή της αναχώρησής του για τις ΗΠΑ, δηλώνοντας:

«Έρχομαι στον ΟΗΕ για να πολεμήσω για την αλήθεια σχετικά με τους ηρωικούς στρατιώτες μας και να αποκαλύψω την αλήθεια για εσένα.

«Ντροπή σου, Μαμντάνι, για την υποστήριξη στο τρομοκρατικό τέρας της Χαμάς, που μακέλεψε τον λαό μας. Ντροπή σου για την υποκίνηση ταραχών εναντίον των Εβραίων της Νέας Υόρκης».

Ο Μαμντάνι τους προηγούμενους μήνες είχε δηλώσει ότι θα διατάξει τη σύλληψη του Νετανιάχου, αν ταξίδευε στη Νέα Υόρκη, επικαλούμενος το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.

Στη συνέχεια, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η Νέα Υόρκη δεν έχει τη δικαιοδοσία να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης.

Ο Νετανιάχου προγραμματίζεται να φτάσει στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου και θα απευθύνει ομιλία.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι όσα είπε ο πρωθυπουργός σε αυτό το βίντεο δεν είναι αλήθεια», δήλωσε ο Μαμντάνι σε συνέντευξη Τύπου, απαντώντας στα σχόλια του Νετανιάχου.

«Αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι πράγματι η αλήθεια όσον αφορά τον πρωθυπουργό, είναι ότι αποτελεί το αντικείμενο εντάλματος σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εικαζόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και ως πρωθυπουργός, είναι ο αρχιτέκτονας μιας φρικτής γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, σκότωσε ένα 11χρονο αγόρι σε αυτό που θεωρείται ασφαλής ζώνη στη Γάζα».

Το βίντεο του Νετανιάχου δημοσιεύτηκε αφού ο Μαμντάνι, ένθερμος υποστηρικτής της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης, χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «αρχιτέκτονα γενοκτονίας» σε συνέντευξή του στο CNN:

«Εάν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κρίνει ότι κάποιος είναι άξιος σύλληψης λόγω παραβίασης αυτών των νόμων, τότε ποιοι είμαστε εμείς που θα πούμε ότι οποιοσδήποτε βρίσκεται πάνω από αυτόν τον νόμο;».