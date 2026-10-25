Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα επέστρεψε το Σάββατο στον προεκλογικό αγώνα, σε μια συγκέντρωση στο Οχάιο για να στηρίξει τους υποψηφίους των Δημοκρατικών τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, εξαπολύοντας επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Έπειτα από δύο χρόνια χάους, σκληρότητας, διαφθοράς και ανικανότητας που δεν έχουμε ξαναδεί στη σύγχρονη εποχή, έχετε μια ευκαιρία να πείτε: Φτάνει πια. Ψηφίζουμε για την αλλαγή, εδώ στο Οχάιο» είπε στην προεκλογική συγκέντρωση στο Κλίβελαντ.

Ο 65χρονος Δημοκρατικός επέκρινε δριμύτατα τον διάδοχό του στον Λευκό Οίκο, η κυβέρνηση του οποίου ευθύνεται, όπως είπε, για την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

«Ο νυν πρόεδρος επέλεξε να πάρει μια σειρά κακών αποφάσεων. Κυρίως, αποφάσισε να ξεκινήσει έναν άχρηστο πόλεμο, που κανείς δεν τον ζήτησε» υπογράμμισε.

Ο Μπαράκ Ομπάμα προέτρεψε τους ψηφοφόρους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα το συντομότερο δυνατόν αφού η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει σε αυτήν τη βιομηχανική Πολιτεία των βόρειων ΗΠΑ. «Μην αναβάλλετε τα πράγματα, μην αποφεύγετε την ευθύνη», τόνισε.

Ο πρώην πρόεδρος παραμένει δημοφιλής στη βάση των Δημοκρατικών και ρίχνει το βάρος του για να στηρίξει τους υποψηφίους του κόμματος στις επικείμενες εκλογές. Στο Οχάιο, ο πρώην Δημοκρατικός γερουσιαστής Σερόντ Μπράουν επιχειρεί την επιστροφή του στα έδρανα της Γερουσίας απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Τζον Χάστεντ ενώ η Δημοκρατική Έιμι Άκτον και ο Ρεπουμπλικάνος Βιβέκ Ραμασουάνι διεκδικούν το αξίωμα του κυβερνήτη. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν μικρό προβάδισμα στους Δημοκρατικούς και στις δύο αυτές αναμετρήσεις, που πάντως παραμένουν αμφίρροπες.

Μετά το Κλίβελαντ, ο Μπαράκ Ομπάμα θα εκφωνήσει ομιλία και στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, στηρίζοντας τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Γερουσία Αμπντούλ Ελ Σάγεντ, έναν 41χρονο γιατρό επιδημιολόγο. Αν και σήμερα οι Δημοκρατικοί ελέγχουν και τις δύο έδρες του Μίσιγκαν στη Γερουσία, ο Ελ Σάγεντ, που προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς.