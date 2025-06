Μια στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη βορειοανατολική Συρία δέχθηκε επίθεση σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό έλαβε χώρα στην Αλ-Χασάκα.

Σύμφωνα με πηγές του αραβόφωνου ειδησεογραφικού πρακτορείου Al Maalomah, η εγκατάσταση δέχτηκε επίθεση από όλμο. Οι συνομιλητές των δημοσιογράφων δεν γνωρίζουν ποιος εξαπέλυσε την οβίδα και από πού. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι μετά τον βομβαρδισμό, ο αμερικανικός στρατός που στάθμευε στη βάση τέθηκε σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, απογειώθηκαν αρκετά αμερικανικά ελικόπτερα και Αμερικανοί στρατιώτες ερεύνησαν την περιοχή γύρω από την εγκατάσταση.

Στη Χασακά, ο αμερικανικός στρατός υποστηρίζει ενεργά τις κουρδικές δυνάμεις τους τελευταίους μήνες. Ελέγχουν επίσης πετρελαιοπηγές.

#Breaking :Just in, Iran has launched a massive coordinated attack on a major US military base in Syria. #Iran #IranIsraelConflict #US #Syria pic.twitter.com/bS9zoGFzoa

BREAKING NEWS:

Iran Launches Missile Attack on U.S. Base in Syria

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) has reportedly launched a missile strike on a U.S. military base in Qasrok, located in Syria’s northeastern Hasakah province.

According to Iran’s Fars News Agency,… pic.twitter.com/3qehrlXpc9

— Kabul Frontline (@KabulFrontline) June 23, 2025