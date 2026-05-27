Στόχος επίθεσης έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/5) ένα δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων, το οποίο πλέει υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από το συμβάν, που έλαβε χώρα στα ανοιχτά του Ομάν, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός στο πλήρωμα, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν με προσοχή την κατάσταση.

Βάσει της σχετικής προειδοποίησης που εξέδωσε ο βρετανικός οργανισμός ασφάλειας ναυσιπλοΐας UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), το πλοίο βρισκόταν περίπου 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ, όταν αναφέρθηκε μια εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά του τάνκερ, κοντά στην ίσαλο γραμμή.

Από το πλήγμα προκλήθηκε διαρροή καυσίμου. Ωστόσο, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη ζωή των ναυτικών, οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Το δεξαμενόπλοιο είχε αναχωρήσει από τη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου είχε πραγματοποιήσει φόρτωση πετρελαίου. Παρά το χτύπημα, το πλοίο συνεχίζει κανονικά την πορεία του προς τον τελικό του προορισμό, την Ινδία.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί τον πιο πρόσφατο κρίκο σε μια αλυσίδα συμβάντων που απειλούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Αραβική Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και ανησυχία στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα.