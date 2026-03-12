Δύο πετρελαιοφόρα δέχθηκαν επίθεση στον Περσικό Κόλπο, στα χωρικά ύδατα του Ιράκ, από ιρανικά σκάφη που ήταν φορτωμένα με εκρηκτικά, σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών πρακτορείων. Από το περιστατικό έχασε τη ζωή του ένα μέλος πληρώματος, όπως μετέδωσε το Reuters.

Παράλληλα, περίπου 20 άτομα διασώθηκαν, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), το οποίο επικαλείται ιρακινές λιμενικές αρχές.

Ο Farhan Al-Fartousi, εκπρόσωπος της Γενικής Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ, δήλωσε στο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων INA ότι το προσωπικό του ιρακινού λιμανιού, κατάφερε να διασώσει το πλήρωμα ενός ξένου πετρελαιοφόρου που δέχθηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα της χώρας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της επίθεσης.