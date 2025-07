Ο βρετανικός οργανισμός UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε την Κυριακή 6 Ιουλίου ότι πλοίο δέχθηκε επίθεση από μικρά σκάφη που το περικύκλωσαν και άνοιξαν πυρ με ελαφρά όπλα και εκτοξευόμενες βομβίδες, περίπου 95 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χοντέιντα, στην Υεμένη.

Σύμφωνα με συμβουλευτική προειδοποίηση του UKMTO, ομάδα ένοπλης ασφάλειας του πλοίου ανταπέδωσε τα πυρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο είναι ελληνόκτητο και υπέστη σημαντικές ζημιές και «βάζει νερά». Σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, το πλήρωμα δέχθηκε εντολή να το εγκαταλείψει για λόγους ασφαλείας.

Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Το πρώτο με πυρά και ρουκέτες, η οποία και αντιμετωπίστηκε από την ομάδα ασφαλείας. Το δεύτερο κύμα περιελάμβανε επίθεση με τέσσερα drones, εκ των οποίων τα δύο καταρρίφθηκαν, ενώ τα άλλα δύο έπληξαν το πλοίο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, πρόκειται για το πλοίο «MAGIC SEAS», της εταιρείας Paragon Shipping Inc, συμφερόντων του εφοπλιστή Μιχάλη Μποδούρογλου.

⚡️The ship attacked is the Bulk Carrier “MAGIC SEAS”, Greek-registered, like many Israeli owned ships.

It’s reportedly beeing abandoned by the crew, at risk of sinking. https://t.co/GwOvL79u3O pic.twitter.com/SQhYCaR8iW

— MenchOsint (@MenchOsint) July 6, 2025