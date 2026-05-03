Ένα φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Σε αυτό το τελευταίο σε μια σειρά παρόμοιων επιθέσεων σε αυτή τη κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σημειώθηκε 11 ναυτικά μίλια δυτικά της ιρανικής πόλης Σιρίκ, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία, η οποία δήλωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου είναι ασφαλή και ότι δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, πλοία έχουν επανειλημμένα δεχθεί επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ.