Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΗΕ, κονβόι της ειρηνευτικής αποστολής του διεθνούς οργανισμού στον Λίβανο (UNIFIL), που μετέφερε δυνάμεις στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, δέχθηκε βίαιη επίθεση και ένα από τα οχήματα πυρπολήθηκε. Ο απερχόμενος Αναπληρωτής Διοικητής της Δύναμης, ο οποίος επέστρεφε στην πατρίδα του μετά το τέλος της αποστολής του, τραυματίστηκε.

Statement: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ This evening a UNIFIL convoy taking peacekeepers to Beirut airport was violently attacked, and a vehicle was set on fire. UNIFIL’s outgoing Deputy Force Commander, who was returning home after ending his mission, was injured. — UNIFIL (@UNIFIL_) February 14, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

*🇱🇧-HEZBOLLAH SUPPORTERS TORCH UNIFIL VEHICLE, BLOCK BEIRUT AIRPORT ROAD* Protests erupted near Beirut Airport after an Iranian plane was denied landing, with Hezbollah supporters setting fire to a UNIFIL convoy belonging to the Deputy Head of the mission. Demonstrators also… pic.twitter.com/M8FGlAc1NA — Israel Now (@neveragainlive1) February 14, 2025

«Είμαστε σοκαρισμένοι από αυτή τη σκανδαλώδη επίθεση σε ειρηνευτικές δυνάμεις, που εργάζονται για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου. Οι επιθέσεις κατά ειρηνευτικών δυνάμεων αποτελούν κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Απαιτούμε πλήρη και άμεση έρευνα από τις λιβανικές αρχές και να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις συνεχίζουν να εργάζονται για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με την εντολή μας βάσει της Απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας», αναφέρει η ανακοίνωση.

A UN peacekeeping force vehicle in Lebanon was torched as supporters of militant group Hezbollah blocked the road to Beirut airport in protest, with UNIFIL reporting one commander wounded in the incident https://t.co/tJ0cE9sLb0 — AFP News Agency (@AFP) February 14, 2025

Ακολούθησε γραπτή δήλωση της Ειδικής Συντονίστριας του ΟΗΕ για τον Λίβανο, Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ.

«Η αποψινή επίθεση σε κονβόι της UNIFIL κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρυτού είναι απαράδεκτη. Μια τέτοια πράξη βίας θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο εργάζεται ακούραστα για τη διατήρηση της σταθερότητας στον Λίβανο, συχνά με μεγάλο προσωπικό ρίσκο.

Τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν δεσμευμένα να συνεργαστούν με την κυβέρνηση του Λιβάνου και όλους τους σχετικούς φορείς για τη διατήρηση της σταθερότητας και την εφαρμογή της Απόφασης 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πρέπει να διεξαχθεί πλήρης και διαφανής έρευνα επειγόντως, ώστε οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ευχόμαστε στους συναδέλφους της UNIFIL που ενεπλάκησαν στο περιστατικό ταχεία ανάρρωση», ανέφερε.