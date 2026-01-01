Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά αγνοούνται μετά από επίθεση που σημειώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς κατά ανθρακωρύχων που εργάζονταν σε παράτυπα ορυχεία στο βόρειο Περού, δήλωσε σήμερα ένας τοπικός δήμαρχος, σε μια τελευταία μιας σειράς επιθέσεων σε μικρής κλίμακας χρυσωρυχεία στη χώρα.

Οι δηλώσεις του δημάρχου για το περιστατικό

Η επίθεση συνέβη σε μια πόλη στη βόρεια περιοχή Λα Λιμπερτάδ, δήλωσε ο δήμαρχος της Πατάς, Άλντο Μαρίνο στην τοπική τηλεόραση. Η αστυνομία ανέφερε 13 νεκρούς στην ίδια περιοχή τον Μάιο του 2025, καθώς εγκληματικές συμμορίες επιχειρούν να ενισχύσουν τον έλεγχό τους στην περιοχή.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβα από την αστυνομία, τρία άτομα σκοτώθηκαν σε είσοδο ορυχείου και επτά αγνοούνται», δήλωσε ο Μαρίνο στο Canal N, προσθέτοντας ότι αναφορές από άλλα άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή υποδεικνύουν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι υψηλότερος.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε την επίθεση και κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν ήταν διαθέσιμοι για σχόλια.

#URGENTE 🔴 Pataz despide el 2025 con muerte. 😞 En la víspera de Año Nuevo, el alcalde del distrito, Aldo Mariños, informó sobre una nueva masacre ocurrida al interior de una mina, que dejó como saldo la muerte de tres mineros artesanales, cifra confirmada por la Policía… pic.twitter.com/37ftItEJVk — Infobae Perú (@infobaeperu) January 1, 2026

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ