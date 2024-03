Ένα εμπορικό πλοίο υπέστη ζημιές από επίθεση νότια της Υεμένης και οι δυνάμεις του συνασπισμού παρέχουν υποστήριξη σε αυτό, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO. Πρόκειται για το πλοίο True Confidence με σημαία Μπαρμπέιντος, αμερικανικών συμφερόντων, με τη διαχειρίστρια εταιρεία να έχει έδρα στην Κύπρο.

Ναυτιλιακή πηγή δήλωσε πως τρία μέλη του πληρώματος του εν λόγω πλοίου αγνοούνται και άλλα τέσσερα έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Η πηγή, που αρνήθηκε να κατονομαστεί, πρόσθεσε πως το πλοίο φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί. Πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας αναφέρουν ότι στο πλοίο δεν βρισκόταν κανένας Έλληνας.

Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς. «Μια επίθεση των ανταρτών Χούτι της Υεμένης σε εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν προκάλεσε «θανάτους» και ανάγκασε το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο την Τετάρτη, ανακοίνωσαν οι αρχές», μεταδίδει το Associated Press.

Το πλοίο επλήγη από φορέα που παρουσιάστηκε ως το “Πολεμικό Ναυτικό της Υεμένης” και διατάχθηκε να αλλάξει ρότα, ανέφερε χωριστά η βρετανική ασφαλιστική εταιρία Ambrey. “Η Ambrey παρατήρησε ένα στρατιωτικό πλοίο του ινδικού ΠΝ να πλέει σε κοντινή απόσταση από την τελευταία γνωστή θέση του εν λόγω πλοίου (…) Περαιτέρω αναφορές δηλώνουν πως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη“, ανέφερε, προσθέτοντας πως μέλη του πληρώματος επιβιβάστηκαν σε σωσίβιες λέμβους. Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου 57 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού του Άντεν στη νότια Υεμένη, ανέφερε.

Several undersea communications cables in the Red Sea have been cut, affecting 25% of data traffic flowing between Asia and Europe, a telecoms company and a US official say.https://t.co/rDB8Ik9GdQ

— ponta_fujii (@FujiiPonta) March 6, 2024