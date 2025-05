Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έγινε χθες στόχος πυραυλικού χτυπήματος στο λιμάνι της Οδησσού, ανακοίνωσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Το πλοίο μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι της Οδησσού. Περιείχε περίπου 100 κοντέινερ με μη επανδρωμένα σκάφη και πυρομαχικά.

Πρόκειται για «ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με 100 εμπορευματοκιβώτια στρατιωτικού φορτίου, το οποίο βρισκόταν στο λιμάνι της Οδησσού», ανέφερε το ρωσικό Υπουργείο.

The Russian Defense Ministry said that yesterday, during the Iskander missile strikes on the port in Odessa, the target was “a container ship with 100 containers of military cargo, which was transporting to the port of Odessa.”

