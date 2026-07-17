Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στα ανοιχτά των ρωσικών ακτών, όταν πετρελαιοφόρο, ναυλωμένο από τον ενεργειακό κολοσσό ExxonMobil, δέχθηκε επίθεση. Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας του Αγωγού της Κασπίας (CPC), το πλοίο κατευθυνόταν προς τον αντίστοιχο θαλάσσιο τερματικό σταθμό για τη φόρτωση φορτίου.

Ακύρωση της φόρτωσης λόγω ζημιών

Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο δεξαμενόπλοιο, τύπου Suezmax και με το όνομα Nordic Zenith, κρίθηκαν σοβαρές. Εξαιτίας της κατάστασής του, αποφασίστηκε να μην προχωρήσει η διαδικασία προσέγγισης και ελλιμενισμού στον σταθμό, ενώ ακυρώθηκε και η προγραμματισμένη τροφοδοσία του με πετρέλαιο.

Επιχείρηση διάσωσης και κατάσβεσης

Αμέσως μετά το χτύπημα, το Nordic Zenith εξέπεμψε σήμα κινδύνου (mayday). Η κινητοποίηση της CPC ήταν άμεση, στέλνοντας στο σημείο εξειδικευμένες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης. Οι διασώστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο και να σβήσουν την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει.

Παράλληλα, απομάκρυναν με ασφάλεια 13 μέλη του πληρώματος, ενώ άλλα 9 άτομα αποφάσισαν να μην εγκαταλείψουν το πλοίο.