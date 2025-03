Συνεχίζεται η πολιτική αναταραχή στην Τουρκία και οι κινητοποιήσεις χιλιάδων ανθρώπων, που διαμαρτύρονται για την προφυλάκιση και την καρατόμηση του μέχρι πρότινος δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, που χθες πήρε το χρίσμα για την προεδρία του ρεπουμπλικανικού κόμματος, αφού υπεψηφίστηκε από 15 και πλέον εκατομμύρια ψηφοφόρους.

Εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι βγήκαν στους δρόμους τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, αψηφώντας διάφορες απαγορεύσεις για διαδηλώσεις. Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης έθεσε περιορισμούς στις μετακινήσεις προς και από την πόλη για να εμποδίσει την εξάπλωσή τους.

The police began to attack university students who were fighting for their rights with tear gas and water cannons, and to detain our classmates under torture! Your pressure cannot discourage us! #sokağa #turkey #erdogan #kemal #imamogloupic.twitter.com/WufQUdLSXS

