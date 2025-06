Έκλεισαν οι εθνικοί εναέριοι χώροι του Ισραήλ, του Ιράν, του Ιράκ και της Ιορδανίας μετά τη μαζική ισραηλινή επίθεση εναντίον στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24, με τους αερομεταφορείς να σπεύδουν να αλλάξουν διαδρομές ή να ακυρώσουν πτήσεις προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ έχει κλείσει μέχρι νεοτέρας, ενώ οι αντιαεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό καθώς αναμένεται η ιρανική απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα.

Η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al Airlines ανακοίνωσε ότι έχει αναστείλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ.

This time-lapse of air traffic over the Middle East shows how civilian airspace cleared after Israel’s operation against Iran began. pic.twitter.com/aap8ilC2MI

— Brady Africk (@bradyafr) June 13, 2025