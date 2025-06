Σειρήνες ήχησαν μετά τα μεσάνυχτα σε Τελ Αβίβ , Ιερουσαλήμ και στο λιμάνι του Εϊλάτ.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, έγινε γνωστό πως ιρανικά drone και βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν στόχους στο λιμάνι Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο νότιο Ισραήλ.

Footage of the Israeli interception of a drone near Eilat an hour ago. pic.twitter.com/PXJQ4BaxM3

— Russell (@Russell91783616) June 13, 2025