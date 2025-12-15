Σε κατάσταση εθνικού πένθους βρίσκεται η Αυστραλία μετά τη φονική τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, προκαλώντας τον θάνατο 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 38. Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγεται και ένα κορίτσι μόλις 10 ετών, ενώ οι ηλικίες των νεκρών κυμαίνονται έως και τα 87 χρόνια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

🔴 #URGENTE Ataque yihadista en Sidney. Hay más de 15 muertos y múltiples heridos. ⚠️ Atención: Imágenes sensibles pic.twitter.com/p9jGwQoHJa — MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) December 14, 2025



Η αιματηρή επίθεση εκτυλίχθηκε την Κυριακή (14/12), σε μια χρονική στιγμή όπου εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της πρώτης ημέρας του Χανουκά. Το γεγονός αυτό οδήγησε τις αρχές να χαρακτηρίσουν την ενέργεια όχι μόνο ως τρομοκρατική, αλλά και ως ξεκάθαρα αντισημιτική, καθώς, όπως τονίστηκε, η εβραϊκή κοινότητα αποτέλεσε συνειδητό στόχο.

🇦🇺 | ATAQUE TERRORISTA EN AUSTRALIA: Video completo de 10 minutos del ataque terrorista en Sídney contra la comunidad judía en el primer día de Janucá. El atacante disparó de forma ininterrumpida durante más de cinco minutos y efectuó más de 75 disparos. https://t.co/QJoXc0Npmk — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 14, 2025

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζι, περιέγραψε την επίθεση ως «πράξη απόλυτου κακού», υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για μια εσκεμμένη ενέργεια εναντίον Εβραίων πολιτών. Ως ένδειξη πένθους, οι σημαίες σε ολόκληρη τη χώρα κυματίζουν μεσίστιες.

Πατέρας και γιος οι ένοπλοι – Νεκρός ο 50χρονος, σε κρίσιμη κατάσταση ο 24χρονος

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι δύο δράστες ήταν πατέρας και γιος, ηλικίας 50 και 24 ετών. Ο 50χρονος, Σαχίντ Ακράμ, έπεσε νεκρός επί τόπου από πυρά αστυνομικών, ενώ ο 24χρονος, Ναβίντ Ακράμ, νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Οι αστυνομικές Αρχές ξεκαθάρισαν ότι προς το παρόν δεν αναζητείται άλλος ύποπτος, αν και εξετάζεται κάθε ενδεχόμενο. Ο μεγαλύτερος εκ των δύο, ήταν μέλος σκοπευτικού συλλόγου και κατείχε νόμιμη άδεια για μακρύκαννα όπλα.

Στην κατοχή του βρέθηκαν έξι πυροβόλα, τα οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τον τρόπο απόκτησης, φύλαξης και χρήσης των όπλων αυτών.

Όπως έγινε γνωστό, ο 24χρονος είχε γεννηθεί στην Αυστραλία. Ο πατέρας του είχε εισέλθει στη χώρα το 1998 με φοιτητική βίζα, η οποία τρία χρόνια αργότερα μετατράπηκε σε partner visa.

New video shows the terror at Bondi Beach For 15 minutes, hundreds of families were taking cover on the ground, fearing for their lives. You can hear just how many children were there. So many people will suffer from life-long mental trauma after this… pic.twitter.com/gZKADDsdue — Visegrád 24 (@visegrad24) December 14, 2025



Έπειτα από ταξίδια στο εξωτερικό, του είχε χορηγηθεί τρεις φορές βίζα επιστροφής μόνιμου κατοίκου. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι Αρχές είχαν ασχοληθεί για πρώτη φορά με τον 24χρονο το 2019, λόγω των επαφών του με συγκεκριμένα άτομα. Ωστόσο, τότε η αξιολόγηση είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε ένδειξη άμεσης απειλής ή πιθανότητας εμπλοκής του, σε βίαιες ενέργειες.

Σημαίες του ISIS και υποψίες για τρομοκρατικούς δεσμούς

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αυστραλιανού ABC, μέσα στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες εντοπίστηκαν σημαίες του Ισλαμικού Κράτους. Πηγές που συμμετέχουν στην έρευνα εκτιμούν ότι οι δύο άνδρες ενδέχεται να είχαν αναπτύξει σχέσεις με το ISIS, στοιχείο που εξετάζεται ενδελεχώς από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης, ότι ο 24χρονος είχε φοιτήσει στο ισλαμικό κέντρο Αλ Μουράντ και ότι το 2022 είχε εμφανιστεί σε φωτογραφία όπου επαινούνταν για την άριστη γνώση των κανόνων του tajweed, δηλαδή της ορθής απαγγελίας του Κορανίου.

Πολιτικές εξελίξεις και αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας

Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας εξετάζει πλέον τροποποιήσεις στο ήδη αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο περί οπλοκατοχής. Ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Κρις Μινς, δήλωσε ότι η φρικτή αυτή πράξη βίας, απαιτεί μια «ισχυρή και αποφασιστική απάντηση».

Παράλληλα, δύο ακόμη αστυνομικοί παραμένουν νοσηλευόμενοι μετά τη συμμετοχή τους στο περιστατικό, ενώ η αστυνομική παρουσία έχει αυξηθεί αισθητά σε συναγωγές και χώρους λατρείας σε όλη τη χώρα.

Τα θύματα της επίθεσης

Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται ένα κορίτσι 10 ετών, δύο ραβίνοι, ένας επιζών του Ολοκαυτώματος και ένας νεαρός Γάλλος υπήκοος. Η μικρότερη σε ηλικία νεκρή ήταν η 10χρονη Ματίλντα. Η θεία της έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η οικογένεια βιώνει μια αδιανόητη τραγωδία και πως αδυνατεί να διαχειριστεί τον πόνο της απώλειας.

Νεκρός είναι και ο Πίτερα Μέγκερ, πρώην αστυνομικός, ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του στο Randwick Rugby Club και ασχολούνταν με τη φωτογραφία. Βρισκόταν στην παραλία για φωτογραφική αποστολή όταν ξέσπασε η επίθεση.

Ο Τιμπόρ Γουίτζεν τραυματίστηκε θανάσιμα την ώρα που προσπαθούσε να καλύψει τη σύζυγό του από τα πυρά, με την ίδια τελικά να επιβιώνει.

Ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ, πατέρας πέντε παιδιών και ένας από τους διοργανωτές της εκδήλωσης «Chanukah by the Sea», συγκαταλέγεται επίσης στους νεκρούς, όπως και ο ραβίνος Γιάκοβ Λεβιτάν, ο οποίος είχε αφιερώσει τη ζωή του στη διάδοση της εβραϊκής πίστης διεθνώς.

Ο 87χρονος Άλεξ Κλέιτμαν, επιζών του Ολοκαυτώματος, σκοτώθηκε προσπαθώντας να προστατεύσει τη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος σχεδόν 60 χρόνια. Θύμα της επίθεσης ήταν και ο Ρουβέν Μόρισον, βοηθός στη συναγωγή της περιοχής, καθώς και ο 27χρονος Γαλλοεβραίος μηχανικός Νταν Ελκαγιάμ, ο οποίος είχε μετακομίσει στην Αυστραλία μόλις έναν χρόνο πριν.

Το χρονικό της φρίκης στην παραλία Bondi

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν λίγο πριν τις 18:45 τοπική ώρα, σε μία από τις πιο πολυσύχναστες στιγμές του καλοκαιρινού Σαββατοκύριακου. Για περίπου δέκα λεπτά, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο ένοπλοι άνοιγαν πυρ μέσα σε ένα πλήθος, που προσπαθούσε απεγνωσμένα να διαφύγει.

Περίπου 1.000 άτομα βρίσκονταν στον χώρο της εκδήλωσης. Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, ανθρώπους να εγκαταλείπουν προσωπικά αντικείμενα και να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση για να σωθούν.

People running as Two Shooters attack Jewish Hannukah event in Bondi Beach, Sydney, Australia. pic.twitter.com/uMrn6hWx2n — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 14, 2025



Η αστυνομία εντόπισε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε όχημα που συνδεόταν με τον νεκρό δράστη, ενώ ειδικά κλιμάκια ερεύνησαν την περιοχή για τυχόν πρόσθετους κινδύνους.

Έρευνες, φόβοι για τρίτο δράστη και πράξεις ηρωισμού

Οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου ατόμου, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση. Σημαντικό ρόλο στον περιορισμό των θυμάτων φαίνεται να έπαιξε ένας περαστικός, ο 43χρονος Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο οποίος, σύμφωνα με βίντεο, όρμησε και ακινητοποίησε έναν από τους ενόπλους. Ο πρωθυπουργός της πολιτείας τον χαρακτήρισε «αληθινό ήρωα», τονίζοντας ότι χάρη στη γενναιότητά του σώθηκαν πολλές ζωές.

El héroe anónimo del tiroteo en Bondi Beach: inmoviliza a uno de los tiradores de Sídney y logra arrebatarle el rifle https://t.co/Z0dlCLEhPJ pic.twitter.com/WaAcUhKwRr — EL MUNDO (@elmundoes) December 14, 2025



Μια από τις χειρότερες επιθέσεις των τελευταίων δεκαετιών

Η επίθεση αυτή συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες που έχουν σημειωθεί στην Αυστραλία τις τελευταίες δεκαετίες και θεωρείται η χειρότερη μετά το μακελειό του 1996 στην Τασμανία. Η εβραϊκή κοινότητα της χώρας, που αριθμεί περίπου 150.000 άτομα, παραμένει βαθιά σοκαρισμένη. Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, καλώντας σε ενότητα, αλληλεγγύη και απόδοση δικαιοσύνης.

Η χώρα προσπαθεί πλέον να επουλώσει τις πληγές της, σε μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της.