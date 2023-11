Ένα νέο βίντεο από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, που δημοσίευσε το CNN με υλικό που του παρείχαν οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF), περιέχει πλάνα από τη στιγμή που μια ομάδα μαχητών της Χαμάς περνάει τα σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ και επιτίθεται σε στρατιώτη των IDF.

Το υλικό, το οποίο προέρχεται από κάμερα σώματος ενός μαχητή της Χαμάς, δείχνει τον άνδρα να διασχίζει τους δύο συνοριακούς φράχτες της Γάζας μαζί με την ομάδα του, να σκοτώνει έναν στρατιώτη του Ισραήλ, να βιντεοσκοπεί τον εαυτό του με το πτώμα πανηγυρίζοντας και έπειτα να γιορτάζει με τη θέα των νεκρών πολιτών στο δρόμο, προτού πέσει νεκρός από πυρά στις πύλες μιας στρατιωτικής βάσης.

