Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι εκτόξευσε μια μοίρα επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη ναυτική βάση της Χάιφα στο Ισραήλ.

Παράλληλα οι σειρήνες ήχησαν στο βόρειο και κεντρικό Ισραήλ, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για νέο κύμα εισερχόμενων ιρανικών πυραύλων.

Οι Times of Israel ανέφεραν σειρήνες στην Ιερουσαλήμ, το Τελ Αβίβ και σε όλο το κεντρικό Ισραήλ. Όπως μάλιστα αναφέρουν, υπάρχουν δύο τραυματίες από ταυτόχρονη εκτόξευση ιρανικού πυραύλου και ρουκετών της Χεζμπολάχ στο κεντρικό Ισραήλ

Το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Arutz Sheva ανέφερε επίσης σειρήνες στη βόρεια περιοχή της Γαλιλαίας του Ισραήλ.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει ότι εντόπισε ένα νέο μπαράζ πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν προς το Ισραήλ.

«Τα αμυντικά συστήματα λειτουργούν για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε.

«Τα τελευταία λεπτά η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου εξέδωσε προειδοποίηση απευθείας σε κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές».