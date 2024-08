Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 40 ρουκέτες από τον Λίβανο προς τη Δυτική Γαλιλαία, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι περισσότερες ρουκέτες αναχαιτίστηκαν, ενώ κάποιες έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί.

🔴Iron dome trying to intercept Hezbollah’s rockets in Upper Galilee. pic.twitter.com/HB4THeMKlV

— FaithIntellect (@IslamicIns70668) August 30, 2024