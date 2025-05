Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μετά τα μεσάνυχτα συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) εναντίον του Κιέβου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Σε αναρτήσεις του του στην πλατφόρμα Telegram, ο Κλίτσκο ανέφερε πως περισσότερα από 20 εχθρικά UAV κατευθύνονταν προς το Κίεβο από τρία διαφορετικά σημεία, προτρέποντας τους πολίτες να σπεύσουν στα καταφύγια. Λίγο αργότερα, ενημέρωσε πως ζήτησε από σωστικά συνεργεία να μεταβούν εσπευσμένα στο προάστιο Σβιατοσίνσκι, στο δυτικό άκρο της πρωτεύουσας, ενώ έκανε λόγο για δύο τραυματίες στο προάστιο Ντιπρόβσκι.

#BREAKING : Videos coming from #Kiev, 🇺🇦 #Ukrainian Air Defenses were activated after Russian Armed Forces fired missiles and Geran/Shahed drones.

At least 20 Gerans were spotted flying over the city pic.twitter.com/5oeOVHYkJV

