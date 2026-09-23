Η Ρωσία επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα στη Μαύρη Θάλασσα, στην Οδησσό, στη διάρκεια της νύκτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Ουκρανός καπετάνιος, ανακοίνωσε η υπηρεσία λιμένων της Ουκρανίας και ο κυβερνήτης της επαρχίας Όλεχ Κιπέρ.

Η επίθεση αυτή είχε στόχο και πολιτικές υποδομές του λιμανιού, προκαλώντας πυρκαγιά σε πολλές αποθήκες με φάρμακα και τρόφιμα, επεσήμανε ο Κιπέρ στο Telegram.

Από την πλευρά της η υπηρεσία λιμένων της Ουκρανίας ανέφερε στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο πυρκαγιά η οποία έχει κατασβεστεί και το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί.

«Πρόκειται για μια ακόμη τρομοκρατική ενέργεια της Ρωσίας εναντίον της πολιτικής ναυσιπλοΐας. Αυτή τη φορά η ρωσική επίθεση κόστισε τη ζωή σε έναν Ουκρανό ναύτη», επεσήμανε.

Η εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων φέτος έχει μπλοκάρει σχεδόν εντελώς τις ουκρανικές εξαγωγές μέσω της Μαύρης Θάλασσας, καταφέροντας σημαντικό πλήγμα στην οικονομία της χώρας.

Τουλάχιστον 226 πολιτικά και εμπορικά πλοία έχουν πληγεί στη Μαύρη Θάλασσα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με το Τουρκικό Επιμελητήριο Θαλάσσιου Εμπορίου (Imeak). Το 70% αυτών των επιθέσεων, συνολικά 163, σημειώθηκαν στη διάρκεια των πρώτων οκτώ μηνών της φετινής χρονιάς.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε χθες Τρίτη «απαράδεκτα» τα πλήγματα εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, επικρίνοντας τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία στη διάρκεια ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η Τουρκία έχει προτείνει ένα πρωτόκολλο συμφωνίας στις δύο χώρες με στόχο τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων.