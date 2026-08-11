Τρεις ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη, όταν οι Χούθι της Υεμένης επιτέθηκαν σε φορτηγό πλοίο στο Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με δύο πηγές της υεμενίτικης ακτοφυλακής και δύο στρατιωτικούς αξιωματούχους της κυβέρνησης, τους οποίους επικαλείται το Reuters.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι φέρεται να εξαπέλυσαν την επίθεση ενώ το πλοίο διέσχιζε τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Παράλληλα, πηγές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας ανέφεραν στο Reuters ότι φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος.