Το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα των Χούθι ανακοίνωσε στοχευμένη επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον στρατιωτικής βάσης στη νότια Σαουδική Αραβία. Η κίνηση αυτή αποτελεί αντίποινα στους πρόσφατους βομβαρδισμούς που δέχτηκαν οι θέσεις τους από τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης και τους Σαουδάραβες συμμάχους της.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθι για στρατιωτικές υποθέσεις, Γιαχία Σάρια, ο οποίος τοποθετήθηκε μέσω της πλατφόρμας «X», η επίθεση έπληξε «αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου από όπου διευθύνεται η επίθεση εναντίον του έθνους και του λαού μας, στη στρατιωτική βάση στη Σαρούρα», η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα. Λίγο νωρίτερα, η σαουδαραβική πολιτική προστασία είχε αναφέρει τον τραυματισμό δύο ατόμων από τη συντριβή βλήματος στην παραμεθόρια πόλη Τζαζάν.

Στρατηγική κυριαρχία στην Ερυθρά Θάλασσα

Τις τελευταίες ημέρες, οι αντάρτες Χούθι, που ήδη έλεγχαν την πρωτεύουσα Σανάα και μεγάλο μέρος του βορρά, πραγματοποίησαν μια αστραπιαία προέλαση προς τον νότο.

Την Πέμπτη (10/9), οι αντάρτες κατέλαβαν την πόλη Μόκα, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο ενός κρίσιμου λιμανιού. Την Παρασκευή (11/9), εδραίωσαν την κυριαρχία τους στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας και στα νησιά του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ενός κομβικού περάσματος που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις απάντησαν με πλήγματα κοντά στη Μόκα, σε οδικές αρτηρίες προς τη Νταμπάμπ, καθώς και με τρεις αεροπορικές επιδρομές στην επαρχία Τάιζ τα ξημερώματα.

Βίντεο από την «αντεπίθεση» στη Μόκα:

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο, το κίνημα Ανσαραλά (Χούθι) είχε επιβάλει θαλάσσιο αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, στοχεύοντας πετρελαιοφόρα, ως υποστήριξη προς τη Χαμάς.

Η στάση των ΗΠΑ

Η αναζωπύρωση της σύγκρουσης από τον Ιούλιο συνδέεται άρρηκτα με τον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο κλοιός γύρω από τη Σαουδική Αραβία, η οποία βάλλεται συχνά από το Ιράν και τους συμμάχους του, σφίγγει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, το οποίο επικαλείται πηγές από την αμερικανική κυβέρνηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε το αίτημα του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, το οποίο διατυπώθηκε σε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες την Πέμπτη, να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των Χούθι. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Χούθι (τους οποίους οι ΗΠΑ είχαν βομβαρδίσει εντατικά το 2025) του ζήτησαν να μην επέμβει στον πόλεμο της Υεμένης.

Νέο κύμα εκτοπισμού

Στο ανθρωπιστικό μέτωπο, η κατάσταση περιγράφεται ως δραματική. Η κλιμάκωση της βίας έχει οδηγήσει σε αναγκαστικό εκτοπισμό χιλιάδων αμάχων, οι περισσότεροι εκ των οποίων κατευθύνονται προς το Άντεν, τη μεγάλη πόλη του νότου και προσωρινή έδρα της κυβέρνησης.

Τα νούμερα που δημοσιοποίησε ο ΟΗΕ και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής: 76.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί βίαια από τον Ιούλιο. Πάνω από 70.000 εγκατέλειψαν τις εστίες τους μόνο κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, προκαλώντας μια νέα «κρίση εκτοπισμού». Μέσα σε μόλις 24 ώρες, περίπου 1.400 πρόσφυγες έφτασαν διά θαλάσσης στο Τζιμπουτί, διασχίζοντας το Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Ο Αμπντουλαλίμ Αρ Ρατζίχι, κάτοικος της Μόκα, περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του: «Μας είπαν “Φύγετε […] Έχετε μισή ώρα”», αφηγήθηκε, μιλώντας για «σκηνές φρίκης». Εξοργισμένος, πρόσθεσε: «Τι μπορείς να κάνεις μέσα σε μισή ώρα; Φύγαμε μόνο με τα ρούχα που φορούσαμε. Και με τα παιδιά μας».

Η δυνατότητα παροχής βοήθειας παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Όπως προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του ΔΟΜ, επισημαίνοντας την άμεση ανάγκη για νερό, τρόφιμα και στέγαση: «Τα αποθέματα για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων έχουν πλέον εξαντληθεί, έπειτα από τις επεμβάσεις που έγιναν πρόσφατα για την αντιμετώπιση πλημμυρών».