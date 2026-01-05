Συνολικά 32 υπήκοοι της Κούβας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ιδίως στην πρωτεύουσα Καράκας, που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου της χώρας αυτής, του Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η Αβάνα.

32 Κουβανοί νεκροί κατά τη διάρκεια των μαχών στη Βενεζουέλα

«Εξαιτίας της εγκληματικής επίθεσης που διαπράχθηκε από τη κυβέρνηση των ΗΠΑ εναντίον της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας (…) έχασαν τη ζωή τους 32 Κουβανοί κατά τη διάρκεια των μαχών», εξήγησε η κυβέρνηση του προέδρου της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ με ανακοίνωσή της που αναγνώστηκε στη δημόσια τηλεόραση.

Διήμερο εθνικό πένθος στην Κούβα

Επιπλέον, η Αβάνα πρόσθεσε πως κηρύσσεται διήμερο εθνικό πένθος για σήμερα Δευτέρα (5/1) και αύριο Τρίτη (6/1) σε ένδειξη φόρου τιμής στους πεσόντες και ότι λεπτομέρειες για τις κηδείες των θυμάτων θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ