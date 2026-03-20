Το διυλιστήριο Μίνα αλ-Αχμάντι της Kuwait Petroleum Corporation έχει πληγεί από αρκετές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίς το πρωί της Παρασκευής σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Κουβέιτ. Σύμφωνα με τις αρχές από το ιρανικό χτύπημα ξέσπασαν φωτιές και ορισμένες μονάδες έκλεισαν.
Επίσης στον Κόλπο, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι θραύσματα κατά τη διάρκεια «ιρανικής επίθεσης» προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη, ενώ ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας. Η πυρκαγιά ελέγχθηκε, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Ιρανική βόμβα διασποράς εκτοξεύθηκε προς το βόρειο Ισραήλ
Ένας από τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ έφερε κεφαλή με βόμβες διασποράς.
Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ηχούσαν σειρήνες στη Χάιφα και σε ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ.
One of the ballistic missiles launched from Iran at northern Israel a short while ago carried a cluster bomb warhead, footage shows. https://t.co/RgwLaKJqlf pic.twitter.com/bGM8E4NRr5
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 19, 2026
Οι Ιρανοί χτύπησαν μαχητικό F-35 των ΗΠΑ
Μία συμβολική νίκη για τους Ιρανούς επιφύλαξε η χθεσινή μέρα (19/3), αφού κατάφεραν να χτυπήσουν με πύραυλο ένα μαχητικό F-35 των ΗΠΑ, που επιχειρούσε πάνω από το Ιράν.
Το χτύπημα αυτό έχει προκαλέσει ειρωνικά σχόλια στα social media αλλά και σε μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου, καθώς η είδηση αποτέλεσε έκπληξη για το πως οι Ιρανοί κατάφεραν να «δουν» το υπερόπλο των ΗΠΑ, το οποίο είναι αόρατο, ενώ διαθέτει προηγμένης τεχνολογίας ηλεκτρονικά συστήματα, που το καθιστούν σχεδόν άτρωτο.
Στη συνέχεια βέβαια οι Αμερικανοί, για να καλύψουν την «καυτή πατάτα», είπαν ότι το F-35 προσγειώθηκε με… ασφάλεια σε βάση της Μέσης Ανατολής, ενώ «ο πιλότος είναι σε σταθερή κατάσταση».
Οι Ιρανοί έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο, το οποίο ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, που φέρεται να δείχνει το αμερικανικό αεροσκάφος τη στιγμή που δέχεται ιρανικά πυρά, ενώ αμέσως η εικόνα διακόπτεται.
The IRGC has released footage of what they claim to be the attack on the US F-35 that was struck and had to conduct an emergency landing pic.twitter.com/xV4SvTubMe
— Faytuks News (@Faytuks) March 19, 2026
Δεν είναι ξεκάθαρο που ακριβώς προσγειώθηκε το αεροσκάφος. Ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ, επεσήμανε ότι «το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος είναι σε σταθερή κατάσταση, ενώ το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση».
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα να εμπλουτίσει ουράνιο
Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε σε συνέντευξη του ότι τα αμερικανοισραηλινά χτυπήματα έχουν αφαιρέσει από το Ιράν τη δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο αλλά και να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους.
Στις φλόγες διυλιστήριο στη Χάιφα από ιρανική επίθεση
Νωρίτερα, προκλήθηκε φωτιά σε διυλιστήριο στη Χάιφα μετά από πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης.
WATCH: The moment Iran struck Israel’s Haifa refinery. pic.twitter.com/n1QHXw2DeZ
— Clash Report (@clashreport) March 19, 2026
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους προς το Ισραήλ, με αποτέλεσμα κάποιο θραύσμα από τις αναχαιτίσεις να χτυπήσει το διυλιστήριο στη Χάιφα, που τυλίχθηκε στις φλόγες.
Το διυλιστήριο της Χάιφα (Bazan) είναι η μεγαλύτερη και πιο κρίσιμη εγκατάσταση καυσίμων του Ισραήλ, καλύπτοντας περίπου το 50–60% των αναγκών της χώρας σε καύσιμα (περίπου 60% του ντίζελ και 50% της βενζίνης).
Επεξεργάζεται περίπου 197.000 βαρέλια την ημέρα, πράγμα που σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των καυσίμων για μεταφορές, αεροπορία και στρατιωτική χρήση στο Ισραήλ εξαρτάται από αυτό.
WSJ: Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη θα ξεκινήσουν προσπάθεια για απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ
Μαχητικά αεροσκάφη για να πλήξουν ιρανικά πλοία και ελικόπτερα Apache για να καταρρίψουν drones του Ιράν, ετοιμάζονται να στείλουν οι ΗΠΑ για να απελευθερώσουν τα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal, επικαλούμενη πληροφορίες από Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους.
Ισχυρές εκρήξεις σε Τεχεράνη και Ιερουσαλήμ
Το Ισραήλ πλήττει με αεροπορικές επιδρομές την πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, ενώ οι Ιρανοί γιορτάζουν, την Περσική Πρωτοχρονιά.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Ιράν εκτόξευσε επίσης κύματα πυραύλων προς την Ιερουσαλήμ, με δυνατές εκρήξεις από αναχαιτίσεις να ακούγονται επανειλημμένα στον ουρανό.
Οι αμερικανικές αρχές εντόπισαν Ιρανούς χάκερ που υπέκλεψαν πληροφορίες από τον πρώην Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένετ
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε τέσσερις διαδικτυακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνταν από μια ομάδα χάκερ που υποστηρίζεται από το Ιράν και η οποία προηγουμένως είχε διαρρεύσει δεδομένα που είχε κλέψει από τον πρώην πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ και έναν στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Οι Justicehomeland, Handala-Hack, Karmabelow80 και Handala-Redwanted χρησιμοποιήθηκαν από το Ιράν για «απόπειρες ψυχολογικών επιχειρήσεων που στόχευαν τους αντιπάλους του καθεστώτος, διεκδικώντας την ευθύνη για την δραστηριότητα hacking, δημοσιεύοντας ευαίσθητα δεδομένα που κλάπηκαν κατά τη διάρκεια τέτοιων hacks και ζητώντας τη δολοφονία δημοσιογράφων, αντιφρονούντων του καθεστώτος και Ισραηλινών», αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Τον Δεκέμβριο, η ομάδα Handala δήλωσε ότι είχε χακάρει το τηλέφωνο του Bennett, ο οποίος θεωρείται ο πιο αξιόπιστος αντίπαλος του Netanyahu στις φετινές εκλογές. Ο Bennett επιβεβαίωσε την παραβίαση δεδομένων, αλλά είπε ότι δεν είχε γίνει πρόσβαση στο τηλέφωνό του. Η Handala ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε παραβιάσει τα τηλέφωνα της πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ayelet Shaked και του αρχηγού του προσωπικού του Netanyahu, Tzachi Braverman, δημοσιεύοντας λεπτομέρειες σε έναν πλέον κατασχεμένο τομέα.
Υποχώρησε η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Νετανιάχου
Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ στις 06:30 (ώρα Ελλάδας) υποχωρούσε κατά 1,52% στα 107 δολάρια, ενώ χθες είχε πλησιάσει ως τα 120 δολάρια.
Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί με δημόσιο απαγχονισμό
Με δημόσιο απαγχονισμό το Ιρανικό καθεστώς εκτέλεσε τον 19χρονο παλαιστή Σαλέχ Μοχαμάντι μαζί με άλλα δύο άτομα που είχαν συλληφθεί στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.
Ο Μοχαμάντι, μαζί με τους Μεχντί Γκασέμι και Σαΐντ Νταβούντι, βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για τη δολοφονία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν, όπως μετέδωσαν μέσα της χώρας, τα οποία ανέφεραν ότι οι επιθέσεις έγιναν με «μαχαίρια και σπαθιά».
Απειλές των Χούθι: Θα πλήξουμε αμερικανικούς στόχους στην Ερυθρά αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν
Απειλητική προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέε, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική εμπλοκή σε στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν θα προκαλέσει άμεση αντίδραση της Υεμένης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Υεμενικές Δυνάμεις είναι έτοιμες να πλήξουν αμερικανικούς στόχους στην Ερυθρά Θάλασσα, εάν η Ουάσιγκτον συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης.
Στο μήνυμά του, ο Σαρέε χαρακτήρισε την τρέχουσα περιφερειακή σύγκρουση «μάχη ολόκληρης της Ούμα», υπογραμμίζοντας ότι η Υεμένη «με τον μεγάλο λαό της, την ηγεσία της πίστης και τον μουτζαχίντ στρατό της» θα σταθεί στο πλευρό κάθε αραβικής ή ισλαμικής χώρας που αντιμετωπίζει αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «σιωνιστική επιθετικότητα».
Οι Ιρανοί χτύπησαν με πύραυλο μαχητικό F-35 των ΗΠΑ
Φωτιά σε διυλιστήριο στο Κουβέιτ
Το διυλιστήριο Μίνα αλ-Αχμάντι της Kuwait Petroleum Corporation έχει πληγεί από αρκετές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίς το πρωί της Παρασκευής σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Κουβέιτ.
Σύμφωνα με τις αρχές από το ιρανικό χτύπημα ξέσπασαν φωτιές και ορισμένες μονάδες έκλεισαν.
Η ζημιά στο Ρας Λαφάν του Κατάρ έχει τεράστιες επιπτώσεις στις τιμές του LNG
Σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ενδέχεται να προκαλέσουν οι ζημιές στις εγκαταστάσεις του Ρας Λαφάν στο Κατάρ, της μεγαλύτερης μονάδας εξαγωγής LNG παγκοσμίως, μετά από επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Η ειδικός σε θέματα ενέργειας, Anne-Sophie Corbeau από το Κέντρο για την Παγκόσμια Ενεργειακή Πολιτική στο Παρίσι, προειδοποίησε ότι το εύρος της καταστροφής παραμένει ακόμη ασαφές, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι εργασίες αποκατάστασης ενδέχεται να διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
«Δεν γνωρίζουμε ακόμη την πλήρη έκταση των ζημιών», σημείωσε, τονίζοντας όμως ότι «με βάση προηγούμενα περιστατικά σε παρόμοιες εγκαταστάσεις LNG, οι επισκευές πιθανότατα θα απαιτήσουν μήνες».
Σάντσες για τον πόλεμο στο Ιράν: «Είναι παράνομος και προκαλεί μεγάλη ζημιά»
«Είμαστε κατά αυτού του πολέμου επειδή είναι παράνομος, δεν υπάρχει λόγος πίσω από αυτόν και προκαλεί μεγάλη ζημιά» δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.