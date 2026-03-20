Το διυλιστήριο Μίνα αλ-Αχμάντι της Kuwait Petroleum Corporation έχει πληγεί από αρκετές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίς το πρωί της Παρασκευής σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Κουβέιτ. Σύμφωνα με τις αρχές από το ιρανικό χτύπημα ξέσπασαν φωτιές και ορισμένες μονάδες έκλεισαν.

Επίσης στον Κόλπο, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι θραύσματα κατά τη διάρκεια «ιρανικής επίθεσης» προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη, ενώ ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας. Η πυρκαγιά ελέγχθηκε, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ιρανική βόμβα διασποράς εκτοξεύθηκε προς το βόρειο Ισραήλ

Ένας από τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ έφερε κεφαλή με βόμβες διασποράς.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ηχούσαν σειρήνες στη Χάιφα και σε ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ.

One of the ballistic missiles launched from Iran at northern Israel a short while ago carried a cluster bomb warhead, footage shows. https://t.co/RgwLaKJqlf pic.twitter.com/bGM8E4NRr5 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 19, 2026

Οι Ιρανοί χτύπησαν μαχητικό F-35 των ΗΠΑ

Μία συμβολική νίκη για τους Ιρανούς επιφύλαξε η χθεσινή μέρα (19/3), αφού κατάφεραν να χτυπήσουν με πύραυλο ένα μαχητικό F-35 των ΗΠΑ, που επιχειρούσε πάνω από το Ιράν.

Το χτύπημα αυτό έχει προκαλέσει ειρωνικά σχόλια στα social media αλλά και σε μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου, καθώς η είδηση αποτέλεσε έκπληξη για το πως οι Ιρανοί κατάφεραν να «δουν» το υπερόπλο των ΗΠΑ, το οποίο είναι αόρατο, ενώ διαθέτει προηγμένης τεχνολογίας ηλεκτρονικά συστήματα, που το καθιστούν σχεδόν άτρωτο.

Στη συνέχεια βέβαια οι Αμερικανοί, για να καλύψουν την «καυτή πατάτα», είπαν ότι το F-35 προσγειώθηκε με… ασφάλεια σε βάση της Μέσης Ανατολής, ενώ «ο πιλότος είναι σε σταθερή κατάσταση».

Οι Ιρανοί έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο, το οποίο ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, που φέρεται να δείχνει το αμερικανικό αεροσκάφος τη στιγμή που δέχεται ιρανικά πυρά, ενώ αμέσως η εικόνα διακόπτεται.

The IRGC has released footage of what they claim to be the attack on the US F-35 that was struck and had to conduct an emergency landing pic.twitter.com/xV4SvTubMe — Faytuks News (@Faytuks) March 19, 2026



Δεν είναι ξεκάθαρο που ακριβώς προσγειώθηκε το αεροσκάφος. Ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ, επεσήμανε ότι «το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος είναι σε σταθερή κατάσταση, ενώ το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση».

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα να εμπλουτίσει ουράνιο

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε σε συνέντευξη του ότι τα αμερικανοισραηλινά χτυπήματα έχουν αφαιρέσει από το Ιράν τη δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο αλλά και να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους.

Στις φλόγες διυλιστήριο στη Χάιφα από ιρανική επίθεση

Νωρίτερα, προκλήθηκε φωτιά σε διυλιστήριο στη Χάιφα μετά από πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης.

WATCH: The moment Iran struck Israel’s Haifa refinery. pic.twitter.com/n1QHXw2DeZ — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους προς το Ισραήλ, με αποτέλεσμα κάποιο θραύσμα από τις αναχαιτίσεις να χτυπήσει το διυλιστήριο στη Χάιφα, που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το διυλιστήριο της Χάιφα (Bazan) είναι η μεγαλύτερη και πιο κρίσιμη εγκατάσταση καυσίμων του Ισραήλ, καλύπτοντας περίπου το 50–60% των αναγκών της χώρας σε καύσιμα (περίπου 60% του ντίζελ και 50% της βενζίνης).

Επεξεργάζεται περίπου 197.000 βαρέλια την ημέρα, πράγμα που σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των καυσίμων για μεταφορές, αεροπορία και στρατιωτική χρήση στο Ισραήλ εξαρτάται από αυτό.

