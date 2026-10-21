Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε λεκτικά σε δημοσιογράφο στο Οβάλ Γραφείο, λέγοντάς του επανειλημμένα να σωπάσει.

Η έντονη αυτή αντιπαράθεση σημειώθηκε την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε «σύγκρουση» με τον Άντριου Φάινμπεργκ, ανταποκριτή της «Independent» στον Λευκό Οίκο, αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα X, ο 44χρονος δημοσιογράφος προσπάθησε να κάνει μια ερώτηση στον Τραμπ σχετικά με τα γήπεδα γκολφ που κατέχει, αλλά ο πρόεδρος τον διέκοψε.

Το επίμαχο βίντεο:

«Περίμενε, περίμενε», είπε ο Τραμπ.Όταν ο Φάινμπεργκ συνέχισε να μιλάει, ο Αμερικανός πρόεδρος μουρμούρισε οργισμένα «Ησυχία», πριν επαναλάβει τη διαταγή με πιο δυνατό και επιτακτικό τόνο. «Τι τρέχει με εσένα; Είσαι άρρωστος άνθρωπος;» ρώτησε τον δημοσιογράφο ο Τραμπ. «Όχι απ’ όσο γνωρίζω, κύριε», απάντησε ο Φάινμπεργκ. «Πραγματικά πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά με εσένα», ανταπάντησε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που οι δυο τους συγκρούστηκαν εκείνη την ημέρα. Νωρίτερα, ενώ συζητούσαν για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Τραμπ υπέδειξε τον Φάινμπεργκ και τον προειδοποίησε για τη συμπεριφορά του. «Δεν ξέρω ποιος στο καλό είσαι, αλλά καλά θα κάνεις να προσέχεις», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Φάινμπεργκ έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, λίγο αργότερα γράφοντας ότι είχε ήδη συστηθεί στον Τραμπ μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα. «Του είχα πει ακριβώς ποιος είμαι ούτε πέντε λεπτά πριν», έγραψε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Η ανάρτηση του δημοσιογράφου:

I had told him exactly who I was not five minutes before this exchange. — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) October 20, 2026

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το βίντεο με το μετέπειτα ξέσπασμα του Τραμπ προκάλεσε επικρίσεις στα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι πολύ συναισθηματικός για να είναι πρόεδρος», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Προτιμώ έναν πρόεδρο που δεν βρυχάται». «Φανταστείτε αν ο Ομπάμα μιλούσε ποτέ σε έναν δημοσιογράφο με αυτόν τον τόνο; Το Fox News θα έκανε πάρτι. Αυτός ο άνθρωπος είναι εντελώς ακατάλληλος να βρίσκεται οπουδήποτε κοντά στον Λευκό Οίκο», έγραψε ένας τρίτος.

Ο Φάινμπεργκ αντέδρασε επίσης όταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς κοινοποίησε μια ανάρτηση που περιέγραφε ότι ο Τραμπ «ισοπέδωσε» τον δημοσιογράφο για «κακή συμπεριφορά». «Κύριε Αντιπρόεδρε, αν πρόκειται να με προσβάλετε, τουλάχιστον έχετε το θάρρος να επισημάνετε τον λογαριασμό μου», απάντησε ο Φάινμπεργκ.

Η ανάρτηση του Φάινμπεργκ:

Mr. Vice President, if you’re going to insult me at least have the guts to tag my account. — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) October 20, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που επιτίθεται σε δημοσιογράφο

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επιτίθεται σε δημοσιογράφο. Όπως είχε αναφέρει παλαιότερα το National Enquirer, ο πρόεδρος είπε επανειλημμένα στην ανταποκρίτρια του CNN στον Λευκό Οίκο, Κρίστεν Χολμς, να κάνει ησυχία κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τον Αύγουστο, αφού εκείνη τον ρώτησε για τη σχέση του με τη βοηθό του, Νάταλι Χαρπ. Τον Νοέμβριο του 2025, ο Τραμπ έβαλε επίσης στο στόχαστρο τη δημοσιογράφο των New York Times, Κέιτι Ρότζερς, αποκαλώντας την «άσχημη, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά» μέσω του Truth Social.