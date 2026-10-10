Σε νέα σκληρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον Ουκρανό Πρόεδρο ότι έχασε επανειλημμένα ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου και καλώντας τον να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

«Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πολλές φορές», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο Ουκρανός ηγέτης «μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά διυλιστήρια».

«Καλά θα κάνει να σταματήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ προχώρησε ακόμη περισσότερο, θέτοντας ανοιχτά ζήτημα αλλαγής ηγεσίας στο Κίεβο.

«Προτείνω να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία», είπε, συμπληρώνοντας ότι «ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο Πρόεδρο».

«Αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι, εάν βρισκόταν ο ίδιος στον Λευκό Οίκο το 2022, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεσπάσει.

Όπως υποστήριξε, «δεν υπήρχε κανένας λόγος να ξεσπάσει αυτός ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας», αποδίδοντας την έναρξή του σε «ανικανότητα».

Συνεχίζοντας την κριτική του προς τον Ζελένσκι, αναφέρθηκε στις εδαφικές απώλειες της Ουκρανίας και στον βαρύ απολογισμό των θυμάτων και από τις δύο πλευρές.

Ο Τραμπ επανήλθε έτσι στη θέση ότι το Κίεβο χρειάζεται νέα ηγεσία, προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να ανοίξει ο δρόμος για συμφωνία με τη Μόσχα.

Η συμφωνία για ρωσικό ντίζελ

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία.

Η κίνηση σηματοδοτεί σημαντική διαφοροποίηση από την πολιτική που ακολουθούσε τα προηγούμενα χρόνια η Ουάσινγκτον απέναντι στη Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί μέσω της συμφωνίας να ενισχύσει την προσφορά καυσίμων και να περιορίσει τις αυξημένες τιμές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ οδεύουν προς τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οργή στο Κίεβο για τη χαλάρωση των κυρώσεων

Η συμφωνία προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ουκρανός Πρόεδρος συνέδεσε την άρση μέρους των περιορισμών με τις νέες ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια.

«Σήμερα, η Ρωσία εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ, ρίχνοντας πέντε βόμβες ολίσθησης σε κτήρια κατοικιών στη Ζαπορίζια», έγραψε.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Μόσχα ερμηνεύει κάθε χαλάρωση της οικονομικής πίεσης ως ένδειξη ότι μπορεί να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Κάθε επιπλέον δισεκατομμύριο χρηματοδοτεί τον πόλεμο»

Σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, τα επιπλέον έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές ενέργειας ενισχύουν άμεσα τη δυνατότητά της να συνεχίζει τον πόλεμο.

Όπως υποστήριξε, τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για την αγορά εξαρτημάτων οπλικών συστημάτων, την ανάπτυξη drones, την παραγωγή πυραύλων και τη στρατολόγηση μαχητών.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η Ρωσία θα οδηγηθεί σε πραγματική διαπραγμάτευση, μόνο εφόσον περιοριστεί η οικονομική και στρατιωτική της δυνατότητα να συνεχίσει τις επιχειρήσεις.

Κατά τον Ζελένσκι, η συμφωνία για το ντίζελ έστειλε στη Μόσχα το μήνυμα ότι μπορεί να συνεχίσει τις επιθέσεις, κάτι που, όπως είπε, «πρέπει να διορθωθεί».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και τους υπόλοιπους συμμάχους του Κιέβου να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία και να περιορίσουν τους πόρους που της επιτρέπουν να συνεχίζει τον πόλεμο.