Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σφοδρή επίθεση στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης 2/11, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, φτάνοντας στο σημείο να τον αποκαλέσει ακόμη και «τρολ».

Μιλώντας στο Haberturk, ο κ. Τσελίκ αναφέρθηκε στη θητεία του Έλληνα υπουργού στο ΥΠΕΞ, υποστηρίζοντας ότι και τότε «λειτουργούσε περισσότερο ως τρολ παρά ως διπλωμάτης». Όπως είπε, οι δηλώσεις του κ. Δένδια «απέχουν από τη διπλωματική γλώσσα», ενώ έκανε λόγο για εσωτερικούς πολιτικούς υπολογισμούς από ελληνικής πλευράς, τονίζοντας ότι «τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να βλάψει την Τουρκία». Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι έχει δομήσει τη δημόσια παρουσία του πάνω σε διαρκείς αντιτουρκικές τοποθετήσεις.

Αναφερόμενος στο κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ υποστήριξε ότι η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας επιδιώκει τη μείωση τόσο του αριθμού όσο και της έντασης των υφιστάμενων διαφορών. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η αναφορά σε περαιτέρω εξοπλισμό των νησιών «αποτελεί λάθος επιλογή» και «οδηγεί σε επικίνδυνη κλιμάκωση», προσθέτοντας ότι «η διεθνής κοινότητα δεν αντέχει άλλο τέτοια επίπεδα έντασης» και ότι όλοι οφείλουν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Σε ερώτηση για το αν η Άγκυρα προτίθεται να απαντήσει στις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού, ο Ομέρ Τσελίκ άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο. «Υπάρχει χρόνος για όλα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η εθνική ασφάλεια της Τουρκίας «δεν τίθεται σε καμία περίπτωση υπό διαπραγμάτευση». Την ίδια στιγμή, επανέλαβε ότι η τουρκική ατζέντα δεν πρόκειται να καθοριστεί «από τη ρητορική ενός τρολ που κατέχει υπουργικό αξίωμα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Κύπρο, διαμηνύοντας ότι «οι Τουρκοκύπριοι δεν θα μείνουν ποτέ μόνοι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες». Όπως τόνισε, η Τουρκία θα συνεχίσει σε πλήρη συντονισμό να στηρίζει, να προωθεί και να επιδιώκει τη διεθνή αναγνώριση της ΤΔΒΚ.

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρές κατηγορίες κατά της ελληνοκυπριακής πλευράς, κάνοντας λόγο για «στενή συνεργασία με τη δολοφονική σιωνιστική κυβέρνηση», την οποία χαρακτήρισε συνέργεια σε γενοκτονία. Υποστήριξε, ακόμη, ότι όσοι ζητούν την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο έχουν μετατρέψει την ελληνοκυπριακή πλευρά σε «αποθήκη όπλων», θέτοντας ρητορικά το ερώτημα αν αυτό περνά απαρατήρητο.

Κλείνοντας, πάντως, ο Ομέρ Τσελίκ σημείωσε ότι, παρά τις εντάσεις, η Τουρκία θα συνεχίσει να επενδύει στη διπλωματία και να επιδιώκει αμοιβαία βήματα για τη βελτίωση των γειτονικών σχέσεων με την Ελλάδα.

με πληροφορίες από: Huberturk