Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, επιτέθηκε ευθέως στο Ισραήλ, καθώς επέκρινε σφοδρά τους ισραηλινούς αξιωματούχους την Πέμπτη (18/6) επειδή δεν υποστήριξαν τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, κατηγορώντας συγκεκριμένους υπουργούς της ακροδεξιάς, τον υπουργό Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς και τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ότι δεν εκτιμούν την αμερικανική υποστήριξη. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπερασπίστηκε με όσα είπε το πρόσφατα υπογεγραμμένο μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Έχετε δει άτομα στο υπουργικό συμβούλιο του Μπίμπι, τα οποία βγήκαν και επιτέθηκαν στη συμφωνία, και κατά κάποιον τρόπο επιτέθηκαν πολύ προσωπικά στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε στους δημοσιογράφους, χρησιμοποιώντας το παρατσούκλι του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον οποίο εξαίρεσε από τη ρητή οργή του.

«Ο Τραμπ είναι ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που εξακολουθεί να συμπαθεί το Ισραήλ»

«Πρώτον, ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ είναι ο μόνος αρχηγός κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο που συμπαθεί το έθνος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και τυγχάνει να είναι ο αρχηγός κράτους της παγκόσμιας υπερδύναμης», είπε χαρακτηριστικά ο Τζει Ντι Βανς.

«Αν ήμουν μέλος του υπουργικού συμβουλίου της ισραηλινής κυβέρνησης, ίσως να μην είχα επιτεθεί στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει σε ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Βανς.

«Το άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι, τους τελευταίους τρεις μήνες, τα δύο τρίτα των αμυντικών όπλων που έχουν προστατεύσει την πατρίδα σας έχουν κατασκευαστεί από Αμερικανούς και έχουν χρηματοδοτηθεί από τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων», τόνισε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

«Το πρόβλημα για το Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Και όποιος στο Ισραήλ πιστεύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να ξυπνήσει και να αντιληφθεί την πραγματικότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα. Δεν μπορείς απλά να σκοτώνεις για να λύσεις κάθε πρόβλημα», κατέληξε ο Βανς.

Επικρίσεις Βανς κατά Σμοτρίτς και Μπεν Γκβιρ

Οι δηλώσεις του Βανς αφορούσαν τον υπουργό Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς και τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, τους ακροδεξιούς συνεργάτες του Νετανιάχου, οι οποίοι αμφότεροι έχουν καλέσει το Ισραήλ να αγνοήσει τους όρους της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την ως κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας.

Νωρίτερα, ο Βανς δήλωσε στην εφημερίδα «The New York Times» ότι θεωρούσε «όλη αυτή την υστερία στο Ισραήλ λίγο περίεργη», υπονοώντας ότι η ανησυχία για τη συμφωνία προέρχονταν από αδικαιολόγητη δυσπιστία απέναντι στις ΗΠΑ.

«Είναι σαφές ότι μεγάλα τμήματα του ισραηλινού πολιτικού συστήματος και του πληθυσμού είναι πολύ ευαίσθητα όσον αφορά αυτή τη συμφωνία», είπε ο Βανς και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Πιστεύω όμως επίσης ότι επηρεάζονται από κάποια παραπληροφόρηση σχετικά με τη συμφωνία, την υιοθετούν και, κατά κάποιον τρόπο, πανικοβάλλονται εξαιτίας της».

WATCH: JD Vance blasts Ben-Gvir and Smotrich: You’ve seen people in their system, Ben-Gvir and Smotrich, who’ve attacked the deal. And I guess my response to them would be: What is your exact proposal? You’re a country of 9 million people. You can’t just kill your way out of… pic.twitter.com/S1V2bEwGBX — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Όταν ρωτήθηκε πώς θα απαντούσε στους δύο ισραηλινούς υπουργούς, ο Βανς είπε: «Υποθέτω ότι η απάντησή μου προς αυτούς θα ήταν: Ποια είναι ακριβώς η πρότασή σας; Είστε μια χώρα με εννέα εκατομμύρια κατοίκους. Δεν μπορείτε απλώς να λύσετε κάθε πρόβλημα εθνικής ασφάλειας που αντιμετωπίζετε με τη βία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν το Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) την Τετάρτη (17/6), δύο ημέρες νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, η Τεχεράνη εξασφάλισε οικονομική ανακούφιση μεγάλης κλίμακας και συμφώνησε κατ’ αρχήν σε μια μετέπειτα αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου της.

Ωστόσο, το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν έλυσε κανέναν από τους πολεμικούς στόχους που είχαν δηλώσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μετά τις κοινές επιθέσεις τους που πυροδότησαν τον πόλεμο τον Φεβρουάριο. Αντίθετα, ανέβαλε τη συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άλλα βασικά ζητήματα σε μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών, η οποία, όπως ανέφερε ο Βανς, ξεκίνησε την Πέμπτη.

Ξεκινά η 60ήμερη προθεσμία

Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν υποδείξει ότι ο πρώτος γύρος συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, ενώ άλλοι αρκούνται σε μια αόριστη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο Βανς ανέφερε ότι είναι δύσκολο για τους Ιρανούς αξιωματούχους να βγουν από τη χώρα, υποδηλώνοντας ότι η συνάντηση ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιηθεί.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν θεωρήσει το Ισραήλ ως υποκείμενο στο Μνημόνιο Συνεργασίας, καθώς και στις προηγούμενες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των δύο κρατών, παρόλο που η Ιερουσαλήμ – η οποία ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον του Ιράν μαζί με τις ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου – δεν συμπεριλήφθηκε στις διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου απέφυγε να επικρίνει άμεσα τη συμφωνία, ενώ οι περισσότεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι απέφυγαν να εκφράσουν ρητή αντίθεση σ’ αυτή.

Βανς: «Στον Λίβανο και οι δύο πλευρές πρέπει να τηρήσουν τη δική τους πλευρά της συμφωνίας»

Ωστόσο, ακόμη και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου έχει απορρίψει δημοσίως τον ισχυρισμό του Ιράν ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) πρέπει να αποσυρθούν από τον Λίβανο. Οι IDF επιβεβαίωσαν την Πέμπτη ότι θα παραμείνουν εκεί προς το παρόν, δημοσιεύοντας έναν χάρτη των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται τα στρατεύματα.

Ερωτηθείς για τον Λίβανο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς δήλωσε ότι εξακολουθεί να αναμένει κάποιες συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην περιοχή, αλλά ότι ελπίζει και οι δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία.

«Αναμένουμε ότι η Χεζμπολάχ δεν θα εκτοξεύει ρουκέτες και δεν θα εκτοξεύει drones εναντίον των Ισραηλινών. Αλλά αναμένουμε επίσης ότι οι Ισραηλινοί δεν θα ενεργούν ανεξέλεγκτα στο Λίβανο. Και οι δύο πλευρές πρέπει να τηρήσουν τη δική τους πλευρά της συμφωνίας», είπε ο Βανς.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργότερα: «Αναμένουμε πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ».

Ο τρέχων κύκλος σοβαρών συγκρούσεων στο Λίβανο ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας το Ιράν, το οποίο στηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση.

Από τον Μάρτιο, ισραηλινά χερσαία στρατεύματα διεξάγουν επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που αποσκοπεί στην εξασφάλιση των ισραηλινών κοινοτήτων κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.

Αν και οι αιματηρές μάχες συνεχίζονται στο νότο παρά την ονομαστική εκεχειρία, το Ισραήλ έχει ως επί το πλείστον αποφύγει να χτυπήσει στόχους στη Βηρυτό, συμπεριλαμβανομένου του προπυργίου της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της πόλης.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έχουν επιτεθεί στη Βηρυτό δύο φορές, και τις δύο ως αντίδραση σε εκτοξεύσεις ρουκετών της Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ εξοργίστηκε από την εξέλιξη αυτή και επιβεβαίωσε ότι έριξε βρισιές στον Νετανιάχου για το θέμα αυτό. Μετά την πρώτη από τις δύο επιθέσεις, το Ιράν επιτέθηκε άμεσα στο Ισραήλ με πυραύλους, γεγονός που οδήγησε σε ισραηλινή αντίποινα και απείλησε να διαλύσει εντελώς την εκεχειρία.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί, ωστόσο η Ιερουσαλήμ πρέπει να σεβαστεί αυτή την ειρηνευτική διαδικασία», δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς για μνα προσθέσει στη συνέχεια: «Αυτό που εκνευρίζει πολύ τον πρόεδρο (σ.σ Ντόναλντ Τραμπ) μερικές φορές είναι ότι φαίνεται να βρισκόμαστε ακριβώς στο κατώφλι μιας σημαντικής σημαντικής ανακάλυψης στη συμφωνία, και ξαφνικά, συμβαίνει μια μεγάλη έκρηξη σε ένα κέντρο πληθυσμού αμάχων στη Βηρυτό, και πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τη Χεζμπολάχ χάνουν τη ζωή τους. Αυτό δεν είναι αποδεκτό».

Ο Τζέι Ντι Βανς αφιέρωσε μεγάλο μέρος της συνέντευξης Τύπου στην υπεράσπιση του Μνημονίου Συνεργασίας, στη διαπραγμάτευση του οποίου συνέβαλε.

Τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία του μνημονίου αφορούν τις πωλήσεις πετρελαίου, την άρση των κυρώσεων και ένα ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν, ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ο Βανς δήλωσε ότι το Ιράν θα λάβει τα οφέλη μόνο αν αποδείξει ότι έχει συμμορφωθεί με τους όρους που θα διαπραγματευτούν εντός μιας περιόδου 60 ημερών, η οποία, όπως είπε, ξεκίνησε την Πέμπτη.

«Τα λόγια δεν έχουν σημασία, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επαλήθευση»

«Υπάρχει πολλή συζήτηση — το Μνημόνιο Συνεργασίας, οι ανδρικές συμφωνίες, η τελική συμφωνία. Τα λόγια δεν έχουν σημασία, κυρίες και κύριοι, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επαλήθευση», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν και ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν άρει τον αποκλεισμό τους κατά του Ιράν.

Ο αμερικανικός στρατός «έχει επιτρέψει σε πάνω από δώδεκα πλοία να περάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό μας, και έτσι τηρούμε και εμείς το δικό μας μέρος της αρχικής φάσης της συμφωνίας», τόνισε ο Βανς στους δημοσιογράφους.

Η κυβέρνηση έχει κατηγορηθεί ότι έδωσε στο Ιράν μια «σωτηρία», επιτρέποντάς του να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο.

Ο Βανς αμφισβήτησε αυτή την περιγραφή: «Η οικονομία τους βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Έχουν τεράστιο πληθωρισμό. Και, ουσιαστικά, τα τελευταία 3 μήνες προκλήθηκε ζημιά ύψους περίπου ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στη βιομηχανική τους βάση».

«Η ιδέα ότι η πώληση πετρελαίου αξίας μερικών εκατομμυρίων δολαρίων θα μεταμορφώσει ριζικά την ιρανική οικονομία. Αυτό απλά δεν ισχύει», είπε.

Βανς: «Οι ρεαλιστές στην Τεχεράνη κερδίζουν τη συζήτηση»

Ο Τζέι Ντι Βανς ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος προκάλεσε σημαντικές διαιρέσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία και ότι «οι ρεαλιστές εντός του ιρανικού συστήματος — οι άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να μετασχηματίσουν τις σχέσεις τους με τη Μέση Ανατολή και με τον κόσμο — κερδίζουν τη διαμάχη».

Επιπλέον, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πλέον σε θέση να αποδεχθούν το Μνημόνιο Συνεργασίας, καθώς οι πυρηνικές εγκαταστάσεις και οι συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν έχουν καταστραφεί, και «η ικανότητά τους να απειλούν τους γείτονές τους έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί».

Το τελευταίο αυτό σημείο φαίνεται να αναφέρεται στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο οι ηγέτες των ΗΠΑ είχαν δεσμευτεί να καταστρέψουν ολοσχερώς όταν ξεκίνησαν τον πόλεμο, αλλά για το οποίο υποστηρίζουν πλέον ότι θα πρέπει να επιτραπεί η ύπαρξή του σε κάποιο βαθμό ως μέσο «αυτοάμυνας».

Ένα δημοσίευμα της Washington Post τον περασμένο μήνα ισχυριζόταν ότι, σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, το Ιράν κατάφερε να διατηρήσει το 75% των κινητών εκτοξευτών πυραύλων του και το 70% των πυραύλων του. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο αντιπρόεδρος χαρακτήρισε το δημοσίευμα «εντελώς ψευδές».

Οι επικείμενες διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν χαρακτηρίσει ως απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια και ως κύριο λόγο για την έναρξη της αρχικής στρατιωτικής εκστρατείας.

Το Ιράν, το οποίο έχει δηλώσει ανοιχτά ότι θα καταστρέψει το Ισραήλ, υποστηρίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι ειρηνικό, αν και, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, είναι η μόνη χώρα που εμπλουτίζει ουράνιο σε καθαρότητα 60% χωρίς να έχει δηλώσει πρόγραμμα κατασκευής όπλων. Το ουράνιο που έχει εμπλουτιστεί σε αυτό το επίπεδο δεν έχει καμία χρήση για πολιτικούς σκοπούς.

Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει ότι ο ΔΟΑΕ θα παρακολουθεί τη «μείωση της συγκέντρωσης» αυτού του ουρανίου στο Ιράν, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η αντίδραση του Ισραήλ

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γέσιελ Λάιτερ, εξέφρασε την Πέμπτη μια επιφυλακτική αντίδραση στη νέα στάση της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να διατηρήσει ορισμένους βαλλιστικούς πυραύλους, δηλώνοντας ότι ελπίζει το ζήτημα να «συζητηθεί και, ελπίζουμε, να επιλυθεί» κατά τη διάρκεια της επικείμενης περιόδου διαπραγματεύσεων των 60 ημερών.

«Η Τεχεράνη δεν μοιάζει με κανένα άλλο κράτος της περιοχής, δεν μοιάζει καθόλου με κανένα άλλο κράτος», δήλωσε ο Λάιτερ σε συνέντευξή του στο δεξιό δίκτυο Newsmax.

«Είναι μια δολοφονική συμμορία κακοποιών, και αν διαθέτουν βαλλιστικούς πυραύλους, θα τους χρησιμοποιήσουν εναντίον όλων των γειτόνων τους», πρόσθεσε.

Ο Λάιτερ ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ είναι «πολύ ανήσυχο» για τη συμπερίληψη του Λιβάνου στο Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU), καθώς το κείμενο ορίζει ότι η μόνιμη παύση των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν επεκτείνεται και στον Λίβανο και ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της χώρας αυτής – μια φαινομενική αναφορά στη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει ο ισραηλινός στρατός στο νότιο Λίβανο για να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ, την τρομοκρατική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο πρέσβης ανέφερε ότι ο Λίβανος συμπεριλήφθηκε προφανώς στο Μνημόνιο Συνεργασίας κατόπιν επιμονής του Ιράν, με σκοπό την προστασία της Χεζμπολάχ, ενώ, ακολουθώντας άλλους ισραηλινούς αξιωματούχους, επισήμανε ότι η Ιερουσαλήμ δεν προτίθεται να συμμορφωθεί με τους όρους που αφορούν τον Λίβανο, οι οποίοι ορίζουν την παύση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη χώρα.

«Δεν μπορούμε να έχουμε τη Χεζμπολάχ στα σύνορά μας, και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη Χεζμπολάχ να συνεχίσει να διατηρεί δεκάδες χιλιάδες τρομοκράτες μαχητές της που προσπαθούν να διεισδύσουν στο βόρειο Ισραήλ και να εκτοξεύουν πυραύλους τύπου «ώμος-ώμος» και δολοφονικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις κοινότητές μας. Επομένως, ελπίζουμε ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να καθορίσει το μέλλον του Λιβάνου για τους Λιβανέζους και για το Ισραήλ», δήλωσε ο Λάιτερ.

Εν μέσω των εντεινόμενων επικρίσεων του Τραμπ προς το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ιδίως σχετικά με αυτό που η Ουάσινγκτον θεωρεί ως αδιάκριτη εκστρατεία βομβαρδισμών του IDF στο Λίβανο, ο Λάιτερ προσπάθησε να υπενθυμίσει στον πρόεδρο τη βοήθεια που έχει παράσχει η Ιερουσαλήμ κατά το τελευταίο έτος.

«Είμαστε εξαιρετικοί εταίροι από τη στιγμή που ο πρόεδρος επανήλθε στην εξουσία. Τον Ιούνιο διεξήγαμε από κοινού τον «Πόλεμο των 12 Ημερών» εναντίον του Ιράν, και από τις 28 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων «Epic Fury» και «Roaring Lion», πετάξαμε πλευρά με πλευρά, και αποδυναμώσαμε μία από τις πιο κακόβουλες ομάδες ανθρώπων στον κόσμο, τους τρελούς της Τεχεράνης, οι οποίοι μας κράτησαν όλους όμηρους κλείνοντας το Στενό του Ορμούζ και εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον όλων των γειτόνων της», δήλωσε ο Λάιτερ.

Παρά την ανησυχία του για ορισμένες πτυχές του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Λάιτερ δήλωσε: «Είμαστε πολύ, πολύ αισιόδοξοι ότι [αυτό]… θα οδηγήσει πράγματι σε αυτό που ισχυρίζεται, δηλαδή στην πλήρη παύση κάθε είδους πυρηνικής διάδοσης εκ μέρους του Ιράν».

Προς το παρόν, το Μνημόνιο περιορίζεται στην επαναβεβαίωση εκ μέρους του Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο — μια δέσμευση που περιλαμβανόταν στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν του 2015, υπό τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, την οποία το Ισραήλ είχε επικρίνει πολύ πιο ανοιχτά.

Εν τω μεταξύ, ο Μπεν Γκβίρ απάντησε στην κριτική που του άσκησε ο Βανς, καλώντας τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να πολεμήσει το Ιράν όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες πολέμησαν τη ναζιστική Γερμανία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στη συνέντευξή του στη New York Times, ο Βανς επέκρινε τον Μπεν Γκβίρ και τον Σμότριτς για την κριτική τους προς το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, λέγοντας ότι «έχετε δει άτομα στο [ισραηλινό] πολιτικό σύστημα, τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και τον Μπεζαλέλ Σμότριτς , που έχουν επιτεθεί στη συμφωνία. Και υποθέτω ότι η απάντησή μου προς αυτούς θα ήταν: Ποια είναι ακριβώς η πρότασή σας;»

Η απάντηση του Μπεν Γκβιρ στον Βανς

Σε μια ανάρτηση στο X στα αγγλικά που απευθυνόταν στον Βανς, ο Μπεν Γκβίρ έγραψε: «Αυτή είναι η πρόταση… Να αντιμετωπίσουμε τους Ναζί του 21ου αιώνα, ακριβώς όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν τους Ναζί του 20ού αιώνα».

This is the proposal, @JDVance: ​To deal with the Nazis of the 21st century, just as the United States dealt with the Nazis of the 20th century. pic.twitter.com/kv0wbRa9gi — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 18, 2026

Πηγή: timesofisrael.com