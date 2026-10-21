Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές και αεροπορικές αρχές κατά τη διάρκεια της πτήσης EW-9631 της Eurowings από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ, όταν αρκετοί επιβάτες άρχισαν να εμφανίζουν έντονα γαστρεντερικά προβλήματα και συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του νοροϊού.

Το πλήρωμα ζήτησε προτεραιότητα προσγείωσης στο γερμανικό αεροδρόμιο, όπου ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο αντιμετώπισης μαζικών περιστατικών.

Το χρονικό της πτήσης EW-9631 και η ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, στην πτήση EW-9631 της εταιρείας Eurowings, η οποία μετέφερε 212 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος από τη Ρόδο με προορισμό το Ντίσελντορφ.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, αρκετοί επιβάτες άρχισαν να αισθάνονται έντονη αδιαθεσία, παρουσιάζοντας εμετούς και διαρροϊκά συμπτώματα, τα οποία παραπέμπουν στον νοροϊό, γνωστό και ως «ιό του χειμερινού εμετού».

Λόγω της κατάστασης, το πλήρωμα καμπίνας αιτήθηκε και έλαβε προτεραιότητα προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ. Αμέσως μετά την τροχοδρόμηση, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο αντιμετώπισης μαζικών περιστατικών και ιατρικές ομάδες φορώντας προστατευτικές στολές εισήλθαν στην άτρακτο για τον ενδελεχή έλεγχο των επιβαινόντων.

Μαρτυρίες επιβατών: «Σοκαριστικό να βλέπω τόσα ασθενοφόρα»

Η 28χρονη επιβάτιδα Ναταλί Γκόμπικ, η οποία επέστρεφε από διακοπές με τον σύντροφό της, περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας μέσα στο αεροσκάφος:

«Το να βλέπω τόσο πολλά ασθενοφόρα και προσωπικό έκτακτης ανάγκης με προστατευτικό εξοπλισμό μετά την προσγείωση ήταν αρκετά σοκαριστικό. Κατά τη διάρκεια της πτήσης αρκετοί επιβάτες ασθένησαν… Ορισμένοι επιβάτες έκαναν εμετό κατά τη διάρκεια της πτήσης».

Η ίδια εξήρε το πλήρωμα καμπίνας για την ψυχραιμία και τη διακριτικότητά του, ενώ σημείωσε ότι οι επιβάτες παρέμειναν εντός του αεροσκάφους για περίπου 90 λεπτά μετά την προσγείωση, πριν τους επιτραπεί η αποβίβαση. Παράλληλα, ανέφερε ότι η ίδια εμφάνισε παρόμοια συμπτώματα την Τρίτη (20/10), λίγες ημέρες μετά το ταξίδι.

Η επίσημη ανακοίνωση της Eurowings

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας Eurowings τοποθετήθηκε για το συμβάν επιβεβαιώνοντας τις λεπτομέρειες της πτήσης:

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αρκετοί επιβάτες της πτήσης EW-9631 της Eurowings, από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ, στις 18 Οκτωβρίου 2026, αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ως εκ τούτου, το πλήρωμα ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στην προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ. Μετά την προσγείωση το ιατρικό προσωπικό εξέτασε και περιέθαλψε επί τόπου τρεις επιβάτες που παρουσίαζαν συμπτώματα. Για προληπτικούς λόγους, οι επιβάτες αυτοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες συνέχισαν κανονικά το ταξίδι της επιστροφής τους».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η ακριβής αιτία των συμπτωμάτων παραμένει υπό διερεύνηση, τονίζοντας ότι η υγεία και η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος αποτελούν σταθερά την ύψιστη προτεραιότητά της.

Η έξαρση της νόσου στη Ρόδο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι ασθενούντες επιβάτες πιθανολογείται ότι κόλλησαν τον ιό κατά τη διαμονή τους στη Ρόδο, όπου από τον περασμένο Ιούλιο καταγράφεται ιδιαίτερη έξαρση κρουσμάτων νοροϊού.

ℹ️ 🇩🇪 Auf einem Eurowings-Flug von Rhodos nach Düsseldorf klagten mehrere Reisende über starkes Unwohlsein. Die Crew forderte eine priorisierte Landung an, am Flughafen rückten zahlreiche Rettungskräfte aus.

Drei Passagiere mussten ins Krankenhaus gebracht werden. https://t.co/SVEovw1i9o — 𝓛𝓮𝓸 𝓗𝓮𝓼𝓼𝓮𝓷 🐈 (@D_646_Hessen) October 20, 2026