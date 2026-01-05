Δύο Ρουμάνοι επιβάτες προκάλεσαν περιστατικό ασφαλείας στο αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης (CGN), όταν έτρεξαν στην πίστα προσγείωσης για να προλάβουν την χαμένη πτήση της Wizz Air προς το Βουκουρέστι.

Το αεροπλάνο είχε ήδη φύγει από την πύλη επιβίβασης και κατευθυνόταν προς τον διάδρομο προσγείωσης, με τους κινητήρες σε λειτουργία.

Παρά το γεγονός ότι οι πύλες ήταν κλειστές και οι κινητήρες του αεροσκάφους σε λειτουργία, οι επιβάτες κατάφεραν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην πίστα, σπάζοντας το παράθυρο μιας εξόδου κινδύνου.

Έτρεξαν και έκαναν νοήματα προς τους πιλότους του αεροσκάφους, προσπαθώντας να τον πείσουν να τους επιτρέψει να επιβιβαστούν.

Η Αστυνομία συνέλαβε τελικά τους δύο επιβάτες.

Δείτε το βίντεο: