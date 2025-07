Σοκ προκαλούν κυριολεκτικά τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιβατηγό πλοίο στην Ινδονησία, με τοπικούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Το πλοίο «KM Barcelona 5» έπλεε σήμερα (20/7) ανοικτά του νησιού Σουλαουέζι, στην Ινδονησία, όταν ξαφνικά ξέσπασε μεγάλη φωτιά, που ανάγκασε τους επιβάτες να φορέσουν σωσίβια και να πηδήξουν στην θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες.

Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς ανέβασαν βίντεο, στα οποία αποτυπώνονται το μέγεθος της καταστροφής και οι σοκαριστικές προσπάθειες των επιβατών να σωθούν από το φλεγόμενο πλοίο, πηδώντας από αυτό.

🚢 Ferry with 280 passengers catches fire off the coast of Indonesia — people jumped into the water to survive

There were 280 people on board when a fire broke out on the vessel. In panic, passengers jumped overboard to escape the flames.

According to local journalists, rescue… pic.twitter.com/VmDlps2m5q

— NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2025