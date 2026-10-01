Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν στον αέρα, κατά τη διάρκεια της πτήσης της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν ένας από τους πιλότους φέρεται να επιτέθηκε στον συνάδελφό του και στη συνέχεια να προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

«Ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλον και επιχείρησε να πραγματοποιήσει επίθεση τύπου 11ης Σεπτεμβρίου», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο Channel 12, αποκαλύπτοντας το μέγεθος του συναγερμού που προκλήθηκε.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η πτήση μετατράπηκε σε εφιάλτη. Ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν προληπτικά, ενώ οι επιβάτες προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβαινε στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους.

«Ή θα πέφταμε ή θα μας δολοφονούσαν. Ήταν τρομοκρατική επίθεση στον αέρα», περιέγραψε επιβάτης στο i24 News.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της καμπίνας, κάποιοι από τους επιβάτες αποφάσισαν να δράσουν. Ανάμεσά τους ήταν ο Γιανίβ Αγιούν, ο οποίος μαζί με έναν ακόμη επιβάτη κατευθύνθηκε προς το πιλοτήριο.

Όταν κατάφεραν να μπουν, αντίκρισαν μια σκηνή χάους: ο ένας πιλότος βρισκόταν τραυματισμένος κοντά στην πόρτα, ενώ ο φερόμενος ως δράστης είχε βρεθεί πάνω από τα χειριστήρια, επιχειρώντας να επηρεάσει την πορεία του αεροσκάφους.

Οι δύο επιβάτες κατάφεραν να τον απομακρύνουν και να τον ακινητοποιήσουν. Όμως η περιπέτεια δεν είχε τελειώσει.

Λίγο αργότερα, ο Αγιούν αντιλήφθηκε ότι το αεροσκάφος είχε αρχίσει να παίρνει απότομα κλίση. Χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς είχε συμβεί, επέστρεψε στο πιλοτήριο, άρπαξε τα χειριστήρια και προσπάθησε να επαναφέρει το αεροπλάνο.

Μιλώντας αργότερα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος υποδέχθηκε τους επιβάτες στο αεροδρόμιο, ο Αγιούν περιέγραψε τις δραματικές στιγμές λεπτό προς λεπτό.

Όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον ρώτησε ουσιαστικά πώς γνώριζε τι έπρεπε να κάνει, η απάντησή του είχε μια απρόσμενα χιουμοριστική διάσταση: όπως είπε, παρακολουθεί τη σειρά «Mayday», τη σειρά που παρουσιάζει αεροπορικά δυστυχήματα και τις έρευνες γύρω από αυτά.

Τελικά, το θρίλερ στον αέρα είχε αίσιο τέλος και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, αφήνοντας πίσω του μια πτήση που οι επιβάτες δύσκολα θα ξεχάσουν.