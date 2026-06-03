Τη Μόσχα επισκέφθηκε ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο μέσω των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Η επιβεβαίωση ήρθε αφότου ο Σρέντερ εθεάθη στη ρωσική πρωτεύουσα, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, να δηλώνει ότι η Μόσχα βλέπει θετικά την παρουσία του εκεί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν παραμένει ακόμη στη χώρα.

Σημειώνεται ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προτείνει στο παρελθόν τον Σρέντερ ως πιθανό διαμεσολαβητή μεταξύ Μόσχας και Ευρώπης για θέματα ασφαλείας, μια πρόταση, όμως, που συνάντησε την άμεση άρνηση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Η χρονική στιγμή που έγινε η επίσκεψη αυτή δεν είναι τυχαία. Όσο παρατείνεται το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, εντείνονται οι ανησυχίες στην Ευρώπη για το πώς θα καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του επόμενου χειμώνα.

Η Γερμανία, παρόλο που θεωρείται ακόμη από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, φαίνεται πως κινείται στην κατεύθυνση να διαπραγματευθεί με τον Πούτιν, στέλνοντας ως συνομιλητή ακριβώς αυτόν που ο Ρώσος πρόεδρος είχε υποδείξει.