Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης ήρθε από την Κίνα, όπου μια γυναίκα διασώθηκε μετά από 54 ώρες εγκλωβισμού σε εγκαταλελειμμένο πηγάδι.

Η 48χρονη Τσιν, από την επαρχία Φουτζιάν, περπατούσε σε δασική περιοχή της πόλης Κουανζού στις 13 Σεπτεμβρίου, όταν ξαφνικά έπεσε στον πάτο ενός παλιού πηγαδιού. Το πηγάδι ήταν στενό στην κορυφή και φαρδύτερο στον πάτο, καθιστώντας αδύνατη την ανάβαση.

Παρά το σοκ, η Τσιν κατάφερε να επιβιώσει αξιοποιώντας τις γνώσεις της στο κολύμπι. Χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι πέτρας ως στήριγμα και σκάβοντας άλλες τρεις πέτρες για πατήματα, πέρασε πάνω από δύο ημέρες γαντζωμένη στο τοίχωμα του πηγαδιού, μέσα στο σκοτάδι, με κουνούπια να την τσιμπούν και νερόφιδα γύρω της. Ένα από αυτά τη δάγκωσε, χωρίς ωστόσο να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στις 14 Σεπτεμβρίου, και δύο ημέρες αργότερα μια ομάδα δέκα διασωστών την εντόπισε με θερμική κάμερα, ακούγοντας τα αδύναμα βογγητά της. Η διάσωση ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 13:45, σύμφωνα με τη South China Morning Post.

Η Τσιν μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν δύο σπασμένα πλευρά, ήπια πνευμονική κάκωση και σοβαρές πληγές στα χέρια. Οι γιατροί εκτιμούν ότι θα αναρρώσει πλήρως.