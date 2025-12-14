Επιζών της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023 από τη Χαμάς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του τρομοκρατικού χτυπήματος που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας.

«Ήμουν εδώ με την οικογένειά μου, ήταν γιορτή του Χανουκά, υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι, υπήρχαν παιδιά, υπήρχαν ηλικιωμένοι, οικογένειες που διασκέδαζαν», είπε ο Άρσεν Οστρόβσκι, διεθνής δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ανέφερε ότι «υπήρχαν πυροβολισμοί παντού, άνθρωποι που έσκυβαν, ήταν απόλυτο χάος. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, από πού προέρχονταν οι πυροβολισμοί».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι είχε επιβιώσει από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Έχουμε περάσει χειρότερα, θα το ξεπεράσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είδα τουλάχιστον έναν οπλοφόρο … να πυροβολεί τυχαία και προς όλες τις κατευθύνσεις. Είδα παιδιά να πέφτουν στο έδαφος, είδα ηλικιωμένους, είδα ανάπηρους, ήταν ένα απόλυτο μακελειό», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος σύμφωνα με την Jerusalem Post, μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα, είχε προειδοποιήσει για την «ανησυχητική αύξηση του μίσους κατά των Εβραίων από τις 7 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένης της βεβήλωσης αυστραλιανών αξιοθέατων που χρησιμοποιούνται ως πλατφόρμες εκφοβισμού και υποκίνησης κατά της εβραϊκής κοινότητας», σε απάντηση σε ένα περιστατικό γκράφιτι στην ίδια παραλία.

Δείτε βίντεο με τον ίδιο να μιλάει (Dailymail):

Ο άνδρας ανέφερε ότι η 7η Οκτωβρίου ήταν η τελευταία φορά που είδε κάτι τέτοιο. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έβλεπα στην Αυστραλία, όχι στη διάρκεια της ζωής μου — και μάλιστα στην παραλία Bondi, σε έναν τόσο εμβληματικό τόπο», σχολίασε.

Πηγές: Jerusalem Post – Dailymail