Ένα νέο εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ που υποστηρίζει την παρουσία εξωγήινης ζωής στη Γη και ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί να αποκρύψει πληροφορίες σχετικά με πιθανή εξωγήινη δραστηριότητα, προκαλεί αντιδράσεις.

Όπως αναφέρει ο Guardian, tο «The Age of Disclosure» (Η εποχή της Αποκάλυψης) αναλύει χρόνια δραστηριότητας και μαρτυριών του Κογκρέσου γύρω από την παρουσία Ανεξήγητων Ανώμαλων Φαινομένων (ή UAP, μια μετονομασία του UFO) στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας τόσο θόρυβο όσο και σκεπτικισμό στο πολιτιστικό φεστιβάλ με έδρα το Όστιν του Τέξας τον Μάρτιο του 2025.

Το ντοκιμαντέρ, που έκανε πρεμιέρα στο SXSW Film Festival στο Τέξας, περιλαμβάνει δηλώσεις από πολιτικούς και πρώην αξιωματούχους, όπως ο Μαρκ Ρούμπιο (νέος Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ) και η γερουσιαστής των Δημοκρατικών Κίρστεν Γκίλιμπραντ. Mετά την προβολή στο φεστιβάλ το teaser της ταινιας έφτασε τα 20 εκατομμύρια προβολές στα social media και τροφοδότησε ατελείωτα threads συζήτησης ανάμεσα σε believers και skeptics.

Από τις 21 Νοεμβρίου, θα κάνει Oscar-qualifying πρεμιέρα σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες, ενώ την ίδια μέρα θα ανέβει στο Amazon Prime Video.

Η ταινία αναλύει σε βάθος τις συνέπειες αυτής της κατάστασης για το μέλλον της ανθρωπότητας. Παρουσιάζει συνεντεύξεις και μαρτυρίες από ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρο της διακομματικής προσπάθειας αποκάλυψης.

Οι πρωταγωνιστές αποκαλύπτουν:

-Πώς η ύπαρξη εξωγήινης νοημοσύνης κρατήθηκε κρυφή για δεκαετίες.

-Τον αγώνα για την αναστροφή της εξωγήινης τεχνολογίας και τα οφέλη που μπορεί να φέρει στην ανθρωπότητα.

-Τις γεωπολιτικές και ηθικές προεκτάσεις αυτής της αποκάλυψης.

Επίσης οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και δεκαετίες αποκρύπτουν την αλήθεια, προκειμένου να αποκτήσουν τεχνολογική υπεροχή έναντι της Ρωσίας και της Κίνας.

Η «Εποχή της Αποκάλυψης» δεν είναι απλά ένα ντοκιμαντέρ, αλλά ένα κάλεσμα αφύπνισης. Προκαλεί τον θεατή να αναρωτηθεί πώς αυτή η γνώση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και την πορεία της ανθρωπότητας.

Δείτε το τρέιλερ με ελληνικούς υπότιτλους:

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Dan Farah, παρουσιάζει 34 βετεράνους του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών με άμεση γνώση ή εμπειρία με τα UAP. Όλοι καταθέτουν τις μαρτυρίες τους για την παρουσία εξωγήινων ιπτάμενων αντικειμένων και, για ορισμένους, εξωγήινων όντων στη Γη. Κάποιοι ισχυρίζονται επίσης ότι η κυβέρνηση συγκάλυψε πληροφορίες.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως μια διακομματική ομάδα κυβερνητικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην γερουσιαστή της Φλόριντα και νέου υπουργού Εξωτερικών του Τραμπ, Marco Rubio, της Δημοκρατικής γερουσιαστού της Νέας Υόρκης Kirsten Gillibrand και του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή της Νότιας Ντακότα Mike Rounds, ζητούν επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια στο θέμα, επικαλούμενοι την προσωπική τους εμπειρία από την δυσκολία πρόσβασης σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα UAP.

Όλοι οι συμμετέχοντες, σύμφωνα με την ταινία, αποκαλύπτουν όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν νόμιμα.

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, οι προσωπικότητες αυτές υποστηρίζουν ότι ήρθε η ώρα για «αποκάλυψη», εννοώντας ότι ήρθε η ώρα να αποκαλύψει η κυβέρνηση των ΗΠΑ τα εξωγήινα μυστικά που υποτίθεται ότι έχουν κρύψει.

Ωστόσο ο Daniel Fienberg του Hollywood Reporter ανέφερε πως είναι «ένα βασικό ντοκιμαντέρ εκμετάλλευσης καλωδιακής τηλεόρασης με μια φανταχτερή γυαλάδα», στο οποίο «τίποτα δεν αποδεικνύεται και επομένως τίποτα δεν μπορεί να αντικρουστεί».

Παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι το πιο σοβαρό και τεκμηριωμένο ντοκιμαντέρ για τον χειρισμό πληροφοριών σχετικά με τα UFO από την κυβέρνηση μέχρι σήμερα.

Η «Εποχή της Αποκάλυψης» είναι «το πιο ιστορικό ντοκιμαντέρ που έχει γίνει ποτέ για αυτό το θέμα», δήλωσε ένας βασικός συμμετέχων, ο Jay Stratton, αξιωματούχος της υπηρεσίας πληροφοριών άμυνας και διευθυντής της ομάδας εργασίας UAP της κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια ερωτήσεων μετά την προβολή στο εντυπωσιακό θέατρο Paramount.

«Το κοινό δεν έχει ιδέα. Ο μέσος άνθρωπος στον δρόμο είναι απλώς στο σκοτάδι», δήλωσε ο Farah, παραγωγός της ταινίας Ready Player One του Steven Spielberg και του ντοκιμαντέρ για τα UFO του 2020, The Phenomenon.

Η ταινία ξεκινά με ένα μοντάζ θεμάτων. Πρώην στρατιωτικοί και βετεράνοι των μυστικών υπηρεσιών, πολλοί από τους οποίους έχουν καταθέσει ενόρκως ενώπιον του Κογκρέσου, δηλώνουν: «Δεν είμαστε μόνοι».

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε νόμιμες αναφορές για κυβερνητικά προγράμματα.

Τέτοιες αναφορές είναι ένα πολυσυζητημένο ρεπορτάζ των New York Times το 2017 σχετικά με την ύπαρξη του AATIP, το οποίο διερεύνησε αναφορές για UFO από τα βάθη του Πενταγώνου. Η έρευνα των New York Times διαπίστωσε την ύπαρξη του Προγράμματος Αναγνώρισης Προηγμένων Αεροδιαστημικών Απειλών του Πενταγώνου (Advanced Aerospace Threat Identification Program – AATIP), στο οποίο ο Luis Elizondo ισχυρίζεται ότι ήταν μέλος.

Επίσης το 2020, οι Times επιβεβαίωσαν τη συνεχιζόμενη ύπαρξη του AATIP ως μετονομασμένης Ομάδας Εργασίας για τις Άγνωστες Αεροφωτογραφίες εντός του γραφείου των ναυτικών πληροφοριών, επισπεύδοντας μια επίσημη κυβερνητική έρευνα για το θέμα.

Το δημόσιο ενδιαφέρον οδήγησε σε αρκετές αναφορές του Πενταγώνου που επιβεβαίωναν εκατοντάδες θεάσεις UAP από στρατιωτικό προσωπικό, καθώς και στην έναρξη ενός επίσημου διαδικτυακού εργαλείου αναφοράς του Πενταγώνου.

Πέρυσι, ο κ. Elizondo και αρκετοί άλλοι συμμετέχοντες στο ντοκιμαντέρ κατέθεσαν στο Κογκρέσο για την ύπαρξη ενός μυστικού προγράμματος ανάκτησης UAP. Ο Μάικ Γκολντ, μια άλλη βασική πηγή πληροφοριών στο φιλμ, κατέθεσε στο Κογκρέσο μαζί με τον Elizondo.

Ο Γκολντ είχε διατελέσει προηγουμένως αναπληρωτής διαχειριστής της NASA για τη διαστημική πολιτική και τις συνεργασίες και μέλος της ανεξάρτητης ομάδας μελέτης του οργανισμού UAP τον Οκτώβριο του 2022.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης του Νοεμβρίου, μίλησε για τη σοβαρότητα και την πραγματικότητα των ΑΤΙΑ ως άλυτου μυστηρίου που αξίζει επιστημονικής έρευνας μεγάλης κλίμακας. «Το προσωπικό της NASA που θα έμπαινε μπροστά και θα συμμετείχε σε τέτοιου είδους συζητήσεις θα έκανε μια ισχυρή δήλωση στην επιστημονική κοινότητα ότι τα UAP πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να ερευνώνται αναλόγως», δήλωσε ο Gold.

Είτε οι εξωγήινοι είναι αληθινοί είτε όχι, οι εκκλήσεις για αποκάλυψη αποτελούν πλέον μια αναμφισβήτητη πολιτική πραγματικότητα που δεν μπορεί απλά να διαγραφεί ως μια θεωρία που δεν έχει νόημα ή ως περιθωριακό ενδιαφέρον, σημειώνει η εφημερίδα Mailonline. Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ, ο κ. Elizondo το αποκαλεί «τη μεγαλύτερη αλλαγή παραδείγματος στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Το ντοκιμαντέρ συζητά επίσης μερικές από τις πιο γνωστές εμφανίσεις ΑΤΙΑ, όπως το «αντικείμενο Tic Tac» που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης πάνω από το Σαν Ντιέγκο το 2004.

Μαθαίνουμε ότι αυτό το αντικείμενο υποτίθεται ότι έπιασε ταχύτητες δέκα φορές μεγαλύτερες από αυτές που μπορούν να επιτύχουν τα καλύτερα αεροσκάφη της Αμερικής πριν σταματήσει αμέσως – ένα κατόρθωμα που θεωρείται αδύνατο από τους περισσότερους.

Το αντικείμενο φάνηκε επίσης να κάνει άλλους αδύνατους ελιγμούς, όπως πτώση 80.000 ποδιών σε ένα δευτερόλεπτο και αλλαγή κατεύθυνσης χωρίς να χάσει ταχύτητα. Σε συνδυασμό με την προφανή έλλειψη φτερών, σημάτων ή καυσαερίων, το ντοκιμαντέρ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να πρόκειται για εξωγήινο σκάφος.

Ωστόσο το ντοκιμαντέρ φέρεται να σκοντάφτει στο ίδιο εμπόδιο που σκοντάφτει η έρευνα σε τόσα άλλα ντοκιμαντέρ για εξωγήινους. Αν αυτά που λένε οι συμμετέχοντες είναι αληθινά, τότε οποιαδήποτε πραγματική πληροφορία που θα μπορούσαν να δώσουν είναι πολύ απόρρητη για να την μοιραστούν ανοιχτά.

Αυτό αφήνει τους συμμετέχοντες του ντοκιμαντέρ να κάνουν μερικούς ισχυρισμούς χωρίς να παρέχουν πραγματικά κανένα στοιχείο προς υποστήριξη. Όπως έγραψε ο Christian Zilko του IndieWire σε μια κριτική του, το The Age of Disclosure παρουσιάζει «το πιο πειστικό επιχείρημα που μπορείτε να προβάλετε χωρίς να δείξετε καμία πραγματική απόδειξη».

«Τα ελάχιστα στοιχεία που προσφέρουν είναι είτε παλιά, όπως το βίντεο Tic Tac, είτε τόσο ασαφή και ταξινομημένα που δεν θα μπορούσαν ποτέ να αμφισβητηθούν με νόημα», πρόσθεσε. Όπως το θέτει ο Daniel Fienberg του The Hollywood Reporter: «Το πρόβλημά μου με το The Age of Disclosure δεν είναι η έλλειψη αντίθετων φωνών. Είναι ότι δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν ειδικοί που να διαψεύδουν οτιδήποτε εδώ».

Οι επικριτές έχουν επίσης επισημάνει ότι πολλές από τις «αξιόπιστες» πηγές που προβάλλονται στο ντοκιμαντέρ έχουν προηγουμένως προβεί σε εξαιρετικά αμφισβητήσιμους ισχυρισμούς.

Μάρκο Ρούμπιο: Έχουν παρατηρηθεί UFO να απειλούν πυρηνικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ

Από την πλευρά της η εφημερίδα The Sun, αναφέρει πως σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, το δεξί χέρι του Τραμπ, έχουν παρατηρηθεί UFO να απειλούν πυρηνικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έκανε τον συγκλονιστικό ισχυρισμό στο τρέιλερ του νέου, πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ «Η Εποχή της Αποκάλυψης».

Η εφημερίδα συνεχίζει:

«Τουλάχιστον τρία βίντεο έχουν αποχαρακτηριστεί και θα συμπεριληφθούν στο πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ “The Age of Disclosure”, το οποίο περιλαμβάνει δεκάδες εξέχουσες προσωπικότητες της κυβέρνησης των ΗΠΑ, του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών. Στο τρέιλερ, ο Ρούμπιο φαίνεται να λέει ότι υπήρξαν αναφορές για “κάτι που λειτουργούσε στον εναέριο χώρο πάνω από περιορισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις” που δεν ήταν αμερικανικής προέλευσης».

Συνέχισε λέγοντας ότι «ακόμα και πρόεδροι ενημερώθηκαν βάσει της ανάγκης να γνωρίζουν σχετικά με θεάσεις UFO».

Ο Ρούμπιο παραδέχτηκε επίσης ότι οι αναφορές για τα UFO «τον κρατούν ξύπνιο τη νύχτα».

Στόχος του ντοκιμαντέρ, όπως λέει η The Sun, είναι να επιβεβαιώσει μια φερόμενη 80ετή παγκόσμια συγκάλυψη μη ανθρώπινης νοήμονος ζωής, σύμφωνα με το People.

Ο Ρούμπιο πρωταγωνιστεί έντονα στην ταινία, όπου συζητά πόσο κρίσιμο πιστεύει ότι είναι το θέμα και τους κινδύνους που ενέχει η διστακτικότητα των παγκόσμιων ηγετών να λάβουν σοβαρά υπόψη το ζήτημα.

Μέρος του υλικού που περιλαμβάνεται στην ταινία δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Άμυνας και χρονολογείται από το 2004 έως και το 2015.

Είχε καταγραφεί από πιλότους του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, δείχνοντας τα άγνωστα αντικείμενα να πετούν με υψηλές ταχύτητες στην ατμόσφαιρα της Γης.

Στο ηχητικό, οι πιλότοι ακούγονται να εκφράζουν σοκ και δέος.

Ένας πιλότος ακούγεται να λέει: «Υπάρχει ένας ολόκληρος στόλος από αυτούς… Θεέ μου, όλοι πηγαίνουν κόντρα στον άνεμο, ο άνεμος είναι 120 κόμβοι δυτικά».

«Κοίτα αυτό το πράγμα φίλε!»

Τα βίντεο διέρρευσαν αρχικά το 2007 και το 2017, αλλά κυκλοφόρησαν επίσημα τη Δευτέρα.

Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι το υλικό κοινοποιήθηκε στο κοινό για να «ξεκαθαρίσει τυχόν παρανοήσεις σχετικά με το αν το υλικό που κυκλοφορούσε ήταν αληθινό ή αν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία στα βίντεο».

«Τα βίντεο είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών πτήσεων και οι διαρροές του 2017 είχαν δημοσιευτεί προηγουμένως από τους New York Times», συνεχίζει η εφημερίδα.

Το Πεντάγωνο συνέχισε, λέγοντας: «Το Ναυτικό των ΗΠΑ παραδέχτηκε προηγουμένως ότι αυτά τα βίντεο που κυκλοφορούσαν δημόσια ήταν πράγματι βίντεο του Ναυτικού».

Το υπουργείο δήλωσε ότι τα βίντεο είχαν δημοσιοποιηθεί μόνο μετά από «ενδελεχή έλεγχο».

«Το υπουργείο έχει διαπιστώσει ότι η εξουσιοδοτημένη δημοσίευση αυτών των μη διαβαθμισμένων βίντεο δεν αποκαλύπτει ευαίσθητες δυνατότητες ή συστήματα και δεν επηρεάζει τυχόν επακόλουθες έρευνες για εισβολές στον στρατιωτικό εναέριο χώρο από άγνωστα εναέρια φαινόμενα», ανέφερε η δήλωση.

«Τα εναέρια φαινόμενα που παρατηρούνται στα βίντεο εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως «άγνωστα»», πρόσθεσε.

Η σοκαριστική δημοσίευση των βίντεο αίρει τις εικασίες σχετικά με τη νομιμότητά τους.

Βίτεο με UFO πάνω από το Λος Άντζελες τον Αύγουστο του 2025

Επίσης έχουν πυροδοτήσει νέες εικασίες σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής και την ανθρώπινη αλληλεπίδραση με αυτήν.

Ακόμα, το Ναυτικό των ΗΠΑ άρχισε να επισημοποιεί μια διαδικασία αναφοράς για τους πιλότους ώστε να αναφέρουν θεάσεις UFO πέρυσι.

Μια δήλωση του 2019 αποκάλυψε ότι υπήρξε «ένας αριθμός μη εξουσιοδοτημένων και/ή άγνωστων αεροσκαφών που εισήλθαν σε διάφορες στρατιωτικά ελεγχόμενες περιοχές και καθορισμένο εναέριο χώρο τα τελευταία χρόνια».

«Αυτού του είδους οι εισβολές μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο τόσο για την ασφάλεια όσο και για την αεροπορία τόσο του Ναυτικού όσο και της Πολεμικής Αεροπορίας», αναφέρει η δήλωση.

«Για λόγους ασφάλειας, το Ναυτικό και η USAF λαμβάνουν αυτές τις αναφορές πολύ σοβαρά υπόψη και διερευνούν κάθε αναφορά ξεχωριστά».

Το Πεντάγωνο έχει χρηματοδοτήσει περιοδικά την έρευνα ανεξήγητων εναέριων φαινομένων τις τελευταίες δεκαετίες, με ένα δημόσια γνωστό έργο να κλείνει το 2012.

Μια λίστα με 38 ερευνητικούς τίτλους που είχαν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσιεύθηκε επίσης από την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας βάσει του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης.

Ο Luiz Elizondo, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου που είχε βοηθήσει στην καθοδήγηση της πρωτοβουλίας του Προγράμματος Αναγνώρισης Προηγμένων Αεροδιαστημικών Απειλών, παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας μετά το κλείσιμό του και σε αντίθεση με αυτό που αποκάλεσε υπερβολική μυστικότητα του προγράμματος.

Παρά τις υπερβολές και την ενίοτε χολλιγουντιανή αισθητική, το The Age of Disclosure δείχνει να καταφέρνει να πιάσει τον παλμό μιας εποχής γεμάτης δυσπιστία, παραπληροφόρηση και εμμονή με την αποκάλυψη.

Είναι ένα ντοκιμαντέρ που περιγράφεται ως «το έργο που θα σε πείσει πως τα UFO υπάρχουν».

Πηγές: Guardian, The Sun

Eπιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου