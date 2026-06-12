Οι εποικισμοί στη Δυτική Όχθη και η βία των Ισραηλινών εποίκων καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν τα Ηνωμένα Έθνη.

Πίσω από τους αριθμούς, όμως, κρύβεται μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται εδώ και δεκαετίες: η σταδιακή συρρίκνωση των παλαιστινιακών περιοχών, οι αναγκαστικοί εκτοπισμοί και η συνεχής επέκταση των ισραηλινών οικισμών σε εδάφη που η διεθνής κοινότητα θεωρεί (και είναι) κατεχόμενα.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντιζαρίκ, ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις εποίκων που προκάλεσαν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές στη Δυτική Όχθη έχουν ξεπεράσει τις 1.000 από τις αρχές του έτους.

Περισσότερες από 230 παλαιστινιακές κοινότητες έχουν επηρεαστεί, ενώ πάνω από 2.200 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας της βίας ή των περιορισμών πρόσβασης στις περιοχές όπου ζούσαν.

Ο μέσος όρος έχει φτάσει πλέον τα έξι περιστατικά ημερησίως, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Οι συνάδελφοί μας στο Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων μας ενημερώνουν ότι ο αριθμός των επιθέσεων εποίκων που προκάλεσαν θύματα ή υλικές ζημιές φέτος στη Δυτική Όχθη έχει ξεπεράσει τις 1.000», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντιζαρίκ, στους δημοσιογράφους.

«Αυτές οι επιθέσεις έχουν επηρεάσει περισσότερες από 230 κοινότητες σε όλα τα μέρη της Δυτικής Όχθης. Περισσότεροι από 2.200 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί φέτος λόγω της βίας των εποίκων ή άλλων περιορισμών πρόσβασης, μαζί με εκατοντάδες άλλους που έχουν εκτοπιστεί λόγω κατεδαφίσεων σπιτιών από τις ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε.

Ο Ντουτζαρίκ δήλωσε ότι «μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι επιθέσεις των εποίκων είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό περισσότερων από 30 Παλαιστινίων και εκτεταμένες ζημιές σε περιουσίες και κεντρικές υποδομές, καθώς και σε μέσα διαβίωσης».

«Ο τρέχων ρυθμός των επιθέσεων των εποίκων, που προκαλεί θύματα ή υλικές ζημιές, κατά μέσο όρο έξι περιστατικά την ημέρα, είναι υψηλότερος από οποιοδήποτε άλλο έτος που έχει καταγραφεί», είπε.

Οι παλαιστινιακές αρχές καλούν εδώ και δεκαετίες τη διεθνή κοινότητα να πιέσει το Ισραήλ να σταματήσει την κατασκευή οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την οποία τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου.

Εποικισμοί: Η ιστορία ενός σχεδίου που δεν σταμάτησε ποτέ

Η σημερινή εικόνα δεν προέκυψε ξαφνικά. Μετά τον πόλεμο του 1967, το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Έκτοτε ξεκίνησε μια σταδιακή διαδικασία εγκατάστασης Ισραηλινών εποίκων στα κατεχόμενα εδάφη.

Σήμερα, περίπου 500 χιλιάδες παράνομοι Ισραηλινοί έποικοι ζουν σε παράνομους οικισμούς σε όλη τη Δυτική Όχθη, ενώ άλλοι 250 χιλιάδες ζουν σε οικισμούς που χτίστηκαν σε παλαιστινιακή γη στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την οργάνωση «Peace Now».

Οι ισραηλινές δυνάμεις και οι έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.169 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, έχουν τραυματίσει περισσότερους από 12.600 και έχουν συλλάβει περίπου 23 χιλιάδες από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της παλαιστινιακής αρχής.

Παρά τις επανειλημμένες διεθνείς καταδίκες, οι οικισμοί συνεχίζουν να επεκτείνονται, με νέους δρόμους, υποδομές και κρατικές χρηματοδοτήσεις.

Μάλιστα, μόλις αυτή την εβδομάδα αποκαλύφθηκε νέο σχέδιο χρηματοδότησης εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικισμών.

Το ίδιο το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έκρινε τον Ιούλιο του 2024 ότι οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ έχουν δημιουργηθεί και διατηρούνται κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Στη γνωμοδότησή του ανέφερε επίσης ότι η μεταφορά ισραηλινού πληθυσμού στα κατεχόμενα εδάφη, η κατάσχεση γης και η αδυναμία αποτροπής της βίας των εποίκων συνιστούν παραβιάσεις των διεθνών υποχρεώσεων του Ισραήλ.

Η γη που χάνεται κομμάτι-κομμάτι

Για τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις επιθέσεις. Αφορά κυρίως τη γη.

Η επέκταση των οικισμών συνοδεύεται συχνά από κατασχέσεις εκτάσεων, δημιουργία στρατιωτικών ζωνών, αποκλεισμούς αγροτικών δρόμων και περιορισμό της πρόσβασης σε καλλιέργειες.

Σε δεκάδες χωριά έχουν καταγραφεί περιστατικά καταστροφής ελαιόδεντρων, βανδαλισμών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καύσεων καλλιεργειών και καταστροφής υποδομών ύδρευσης.

Οι ελιές δεν αποτελούν απλώς μια καλλιέργεια για τους Παλαιστίνιους.

Αποτελούν σύμβολο ιστορικής παρουσίας και βασική πηγή εισοδήματος για χιλιάδες οικογένειες. Κάθε ξεριζωμένο ελαιόδεντρο ισοδυναμεί με απώλεια εισοδήματος δεκαετιών αλλά και με διαγραφή ενός μέρους της τοπικής ιστορίας.

Το Διεθνές Δικαστήριο σημείωσε στη γνωμοδότησή του ότι η επέκταση των οικισμών βασίζεται στη δήμευση ή επίταξη μεγάλων εκτάσεων γης και στη χρήση φυσικών πόρων προς όφελος των εποίκων εις βάρος του τοπικού παλαιστινιακού πληθυσμού.

Οι καταγγελίες για κρατική στήριξη

Οι Παλαιστίνιοι και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν εδώ και χρόνια ότι η επέκταση των οικισμών δεν αποτελεί απλώς πρωτοβουλία ακραίων ομάδων εποίκων αλλά μέρος μιας ευρύτερης κρατικής πολιτικής δημιουργίας τετελεσμένων.

Πρόσφατη έρευνα επιτροπής του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ισραηλινές αρχές παρέχουν οικονομική, στρατιωτική και θεσμική υποστήριξη στους εποικισμούς, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι δυνάμεις ασφαλείας κατηγορούνται ότι δεν παρεμβαίνουν αποτελεσματικά για να αποτρέψουν επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων. Το Ισραήλ απορρίπτει τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Παράλληλα, αρκετές δυτικές χώρες, μεταξύ αυτών η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Νορβηγία, ανακοίνωσαν κυρώσεις εναντίον προσώπων και δικτύων που συνδέονται με τη βία των εποίκων, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στη Δυτική Όχθη επιδεινώνεται διαρκώς.

Ένας αργός ξεριζωμός που σπάνια γίνεται πρωτοσέλιδο

Η διεθνής προσοχή στρέφεται συνήθως στη Γάζα, όπου οι πολεμικές επιχειρήσεις παράγουν εικόνες άμεσης καταστροφής.

Στη Δυτική Όχθη, όμως, εξελίσσεται εδώ και χρόνια μια διαφορετική διαδικασία: πιο αργή, λιγότερο θεαματική, αλλά εξίσου καθοριστική για το μέλλον των Παλαιστινίων.

Χωριά αδειάζουν, αγροτικές εκτάσεις χάνονται, οικογένειες εγκαταλείπουν περιοχές στις οποίες ζούσαν επί γενιές και οι οικισμοί συνεχίζουν να επεκτείνονται.

Η πραγματικότητα αυτή καταγράφεται σε εκθέσεις του ΟΗΕ, σε αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων και σε αναφορές οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς ωστόσο να προκαλεί ανάλογη διεθνή κινητοποίηση.

Η υπόθεση της Δυτικής Όχθης δεν είναι απλώς μια διαμάχη για εδάφη.

Για πολλούς Παλαιστίνιους αποτελεί την ιστορία ενός συνεχούς ξεριζωμού που εξελίσσεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Και όσο οι αριθμοί των επιθέσεων, των εκτοπισμών και των νέων οικισμών αυξάνονται, τόσο ενισχύεται η αίσθηση ότι πρόκειται για μια από τις πιο μακροχρόνιες και λιγότερο προβεβλημένες ανθρώπινες τραγωδίες της σύγχρονης εποχής.