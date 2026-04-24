Δεκάδες Ισραηλινοί έποικοι εισέβαλαν στο χωριό Κουσρά της Δυτικής Όχθης, νότια της Ναμπλούς, όπου πέταξαν πέτρες εναντίον των κατοίκων της περιοχής και, κατά την αποχώρησή τους, έβαλαν φωτιά σε ένα όχημα, σύμφωνα με παλαιστινιακές αναφορές και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

מתנחלים מיידים אבנים לעבר תושבים בכפר קוסארה שבגדה, היום (שימוש לפי ס’ 27א) pic.twitter.com/aEMmn0sMsY — הארץ חדשות (@haaretznewsvid) April 24, 2026

Πηγές ανέφεραν ότι, μετά την άφιξη των στρατευμάτων του ισραηλινού στρατού στην περιοχή, οι έποικοι άρχισαν να υποχωρούν προς τον οικισμό Σίλο. Κατά τη διάρκεια της αποχώρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του γειτονικού χωριού Τζαλούντ, οι έποικοι έβαλαν φωτιά σε ένα όχημα που βρισκόταν σε εμπορικό χώρο.