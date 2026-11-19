Νέα στοιχεία γύρω από τον θάνατο του Τζέφρι Επστάιν επαναφέρουν στο προσκήνιο τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του. Στο επίκεντρο βρίσκονται αυτή τη φορά φωτογραφίες από τη νεκροψία και το κελί του, τις οποίες έδωσε στη δημοσιότητα ο αδελφός του, Μαρκ Επστάιν.

Το φωτογραφικό υλικό περιλαμβάνει εικόνες από τη σορό του Αμερικανού χρηματιστή, αλλά και από το κελί στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο του Μανχάταν, όπου βρέθηκε νεκρός τον Αύγουστο του 2019.

Οι φωτογραφίες εξετάστηκαν από τον ανεξάρτητο ιατροδικαστικό ειδικό δρ Μάικλ Φρίμαν, ο οποίος υποστηρίζει ότι ορισμένα από τα τραύματα που διακρίνονται στον λαιμό του Επστάιν δεν ταιριάζουν, κατά την εκτίμησή του, με την εικόνα ενός τυπικού αυτοχειριαστικού απαγχονισμού.

Οι απόψεις του έρχονται να αναζωπυρώσουν τη συζήτηση γύρω από τον θάνατο του Επστάιν, παρότι η επίσημη ιατροδικαστική εκδοχή παραμένει ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

Οι φωτογραφίες από τη σορό και το κελί

Στο υλικό που δημοσιοποιήθηκε περιλαμβάνονται εικόνες από την εξέταση της σορού, αλλά και από το εσωτερικό του κελιού όπου κρατούνταν ο Επστάιν.

Ορισμένες θεωρούνται ιδιαίτερα σκληρές και, λόγω του γραφικού περιεχομένου τους, δεν έχουν αναπαραχθεί από αρκετά μέσα ενημέρωσης.

Σε άλλες φαίνονται σημάδια στον λαιμό, σκουρόχρωμες αλλοιώσεις στην πλάτη και ιατρικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την προσπάθεια ανάνηψής του.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί σε μια έντονα ερυθρή περιοχή γύρω από τον λαιμό και σε μια σκουρόχρωμη γραμμή που φαίνεται να κατευθύνεται προς το αυτί.

Κατά τον Φρίμαν, η εικόνα των συγκεκριμένων κακώσεων χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν παραπέμπει εύκολα σε συνηθισμένο τραυματισμό από απαγχονισμό.

Τι υποστηρίζει ο ανεξάρτητος ιατροδικαστής

Ο Φρίμαν εστιάζει κυρίως στη μορφή και στην κατεύθυνση των τραυμάτων στον λαιμό.

Όπως υποστηρίζει, σε ορισμένα σημεία εμφανίζεται σχηματισμός που μοιάζει με Υ, ενώ διακρίνονται δύο διαφορετικά σημάδια με διαφορετική φορά.

Κατά την εκτίμησή του, εάν είχε χρησιμοποιηθεί διπλός βρόχος για απαγχονισμό, τα σημάδια θα έπρεπε να ακολουθούν την κατεύθυνση προς το σημείο πρόσδεσης. Ο ίδιος θεωρεί ότι μία από τις γραμμές που φαίνονται στις φωτογραφίες δεν εξηγείται εύκολα με αυτόν τον μηχανισμό.

Παράλληλα, αναφέρεται και σε σημάδια στο πρόσωπο και στον αριστερό ώμο, τα οποία, όπως εκτιμά, θα μπορούσαν να συνδέονται με σωματική σύγκρουση ή προσπάθεια αντίστασης.

Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις αποτελούν προσωπική ιατροδικαστική αξιολόγηση του Φρίμαν και δεν έχουν υιοθετηθεί από τις επίσημες Αρχές.

Το κομμάτι υφάσματος στο κελί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα σκισμένο πορτοκαλί ύφασμα που φέρεται να εντοπίστηκε μέσα στο κελί, κοντά σε γωνία δίπλα στο γραφείο.

Ο Φρίμαν το περιγράφει ως στενή λωρίδα υφάσματος με διπλό κόμπο και σχηματισμένο βρόχο.

Σύμφωνα με τη θεωρία που εξετάζει, το αντικείμενο θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί για την άσκηση πίεσης στον λαιμό, με τρόπο που ενδεχομένως να συνδέεται με ορισμένα από τα τραύματα που φαίνονται στις φωτογραφίες.

Στις υπόλοιπες εικόνες από το κελί διακρίνονται επίσης σκισμένα σεντόνια, αντικείμενα σκορπισμένα στον χώρο, ένα πορτοκαλί υπόδημα φυλακής και η συσκευή CPAP που χρησιμοποιούσε ο Επστάιν στον ύπνο του.

Η επίσημη εκδοχή παραμένει η αυτοκτονία

Ο Τζέφρι Επστάιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στις 10 Αυγούστου 2019, λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή του για κατηγορίες που αφορούσαν σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης χαρακτήρισε επισήμως τον θάνατό του ως αυτοκτονία διά απαγχονισμού.

Η υπόθεση, πάντως, είχε από την πρώτη στιγμή προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κράτησής του και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονταν στη φυλακή.

Έκθεση του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε το 2023, κατέγραψε σοβαρές παραλείψεις, αμέλεια και προβλήματα στην εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι συγκεκριμένες αποτυχίες δημιούργησαν τις συνθήκες που επέτρεψαν στον Επστάιν να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Η δημοσιοποίηση μεγάλου όγκου εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση, αλλά και βιντεοληπτικού υλικού από το σωφρονιστικό κατάστημα, δεν κατάφερε να σταματήσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον θάνατό του.

Οι γνωριμίες και οι σχέσεις του Επστάιν με ισχυρά πολιτικά, επιχειρηματικά και κοινωνικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον και ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, εξακολουθούν να κρατούν την υπόθεση στο διεθνές ενδιαφέρον.

Ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του έχει διατυπώσει δημόσια ακόμη και η δημοσιογράφος Τζούλι Κ. Μπράουν, της οποίας οι έρευνες στη «Miami Herald» το 2018 συνέβαλαν καθοριστικά στην επαναφορά της υπόθεσης Επστάιν στο προσκήνιο.

Παρά τις νέες φωτογραφίες και τις διαφορετικές ερμηνείες που διατυπώνονται, μέχρι σήμερα δεν έχει ανατραπεί επισήμως το συμπέρασμα ότι ο Τζέφρι Επστάιν αυτοκτόνησε.