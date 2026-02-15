Η Τζουλιέτ Μπράιαντ περιγράφει πως ως εικοσάχρονη φοιτήτρια, βρέθηκε από τη Νότια Αφρική στο ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπστιν και παγιδεύτηκε, όπως λέει, σε έναν κύκλο σεξουαλικής κακοποίησης και ψυχολογικού ελέγχου.

Η γυναίκα με καταγωγή από το Κέιπ Τάουν, καταγγέλλει ότι στρατολογήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, από πρόσωπα που συνδέονταν με το δίκτυο του Τζέφρι Έπστιν και οδηγήθηκε σε ένα περιβάλλον συστηματικής κακοποίησης και ψυχολογικής ομηρίας.

Η 43χρονη σήμερα Τζουλιέτ Μπράιαντ, μιλώντας στο Sky News, περιγράφει μια εμπειρία που, όπως αναφέρει, κράτησε χρόνια και άφησε βαθιά τραύματα. «Ήταν σαν να ήμουν δεμένη με αόρατες χειροπέδες», δηλώνει, εξηγώντας ότι δεν μίλησε σε κανέναν για όσα βίωσε, μέχρι τον θάνατο του Έπστιν το 2019.

«Γελούσαν ενώ με κακοποιούσαν» είχε πει χαρακτηριστικά.

Η συνέντευξή της στο Sky News

Η στρατολόγηση

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η πρώτη επαφή έγινε το 2002, όταν ήταν 20 ετών και φοιτήτρια στο Κέιπ Τάουν, με φιλοδοξίες για καριέρα στο μόντελινγκ. Όπως λέει, προερχόταν από οικογένεια με οικονομικές δυσκολίες και πίστεψε ότι της παρουσιαζόταν μια σπουδαία επαγγελματική ευκαιρία.

Και πριν από ένα χρόνο ο Τύπος είχε ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση

Jeffrey Epstein survivor Juliette Bryant shares a chilling account of waking up naked and paralyzed in a laboratory at the s*x trafficker’s New Mexico estate.

Speaking on Epstein’s obsession with cloning, DNA, and transhumanism, she recalls the eerie presence of scientists in… pic.twitter.com/Gx6n5bRTJv

Τρεις εβδομάδες μετά την αρχική συνάντηση, ταξίδεψε για πρώτη φορά εκτός Νότιας Αφρικής, με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση στο Κέιπ Τάουν, όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσημης αποστολής ευαισθητοποίησης για το AIDS, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και οι ηθοποιοί Κέβιν Σπέισι και Κρις Τάκερ. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία, τα οποία να επιβεβαιώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Λίγες ώρες μετά την άφιξή της στη Νέα Υόρκη, ενημερώθηκε, όπως υποστηρίζει, ότι θα συνέχιζε το ταξίδι της προς την Καραϊβική. Από το αεροδρόμιο του Νιου Τζέρσεϊ επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό αεροσκάφος με τελικό προορισμό το ιδιωτικό νησί του Έπστιν.

«Δεν υπήρχε διέξοδος»

Η Μπράιαντ καταγγέλλει, ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης, δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Έπστιν και ότι στο νησί υπέστη αλεπάλληλους βιασμούς. Περιγράφει ένα περιβάλλον απομόνωσης, με περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνίας και χωρίς καμία πρόσβαση στα ταξιδιωτικά της έγγραφα.

«Δεν υπήρχε τρόπος να φύγω», αναφέρει. «Το διαβατήριό μου δεν ήταν στα χέρια μου και βρισκόμουν σε ένα απομονωμένο νησί».

Όπως λέει, μετά την επιστροφή της στη Νότια Αφρική, συνέχισε να ταξιδεύει σε ακίνητα του Έπστιν, στη Νέα Υόρκη, στο Παλμ Μπιτς, στο Παρίσι και στο Νέο Μεξικό. Υποστηρίζει επίσης, ότι εκεί γνώρισε γυναίκες και ανήλικα κορίτσια από διάφορες χώρες.

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη διετία που πέρασε στη βίλα Επστάιν η Τζουλιέτ

🚨 EPSTEIN SURVIVOR SPEAKS — The Untouchables Exposed Juliet Bryant spent nearly 2 years in the grasp of Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell. She was groomed as a young model, trafficked, flown on the Lolita Express, and taken to Epstein’s island, where she endured… pic.twitter.com/p06dD1QQva — Francois Leclerc (@f_leclerc20037) June 10, 2025



Το ευρύτερο πλαίσιο

Το κύκλωμα σωματεμπορίας για το οποίο κατηγορήθηκε ο Έπστιν, δεν περιοριζόταν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δικαστικά έγγραφα και δημοσιοποιημένα αρχεία, έχουν καταγράψει διεθνείς μετακινήσεις γυναικών και ανηλίκων, προς πολλούς προορισμούς και εκτός των Αμερικανικών συνόρων.

Ο Έπστιν είχε καταδικαστεί το 2008 στη Φλόριντα για αδικήματα που σχετίζονταν με ανήλικες και το 2019 συνελήφθη εκ νέου, αφότου του είχαν απαγγελθεί ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Βρέθηκε νεκρός στο κελί του τον Αύγουστο του ίδιου έτους, ενώ ανέμενε τη διεξαγωγή της δίκης του.

Οι «αόρατες αλυσίδες»

Η Μπράιαντ αναφέρεται και στη μεταγενέστερη επικοινωνία της με τον Έπστιν, η οποία όπως επισημαίνει, δημοσιοποιήθηκε χωρίς επεξεργασία. Σε ορισμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, εμφανίζεται να του εκφράζει στήριξη πριν από τη δίκη του το 2008 και να διατηρεί επαφή μαζί του έως το 2017.

Συνέντευξη της Τζούλιας πριν από ένα χρόνο

Epstein Survivor. 😔 This video and these images deserve serious attention. Juliette Bryant has gone on record for years claiming she was trafficked through Jeffrey Epstein’s network. This isn’t an anonymous post it’s a named woman standing by her testimony. pic.twitter.com/8RZmcdEnwp — IRISH PATRIOT (@irishpatriot91) December 26, 2025



Η ίδια αποδίδει αυτή τη συμπεριφορά σε ψυχολογική εξάρτηση και φόβο. «Υπήρχε μια τρομακτική επιρροή πάνω μου», σημειώνει, προσθέτοντας ότι για χρόνια ένιωθε πως βρισκόταν υπό παρακολούθηση.

Σε αυτή της τη μαρτυρία υποστηρίζει ότι είχε πέσει θύμα απαγωγής του Έπστιν

I was kidnapped by Epstein Trump promised the list WTF is it!!! How many more victims must die!! I will never be silenced!!!! pic.twitter.com/8vn15FKAR5 — EPSTEIN SURVIVOR – JULIETTE ROSE BRYANT🌈❤️⚔️ (@JulietteBryant) July 8, 2025

Σήμερα, δηλώνει ότι προσπαθεί να διαχειριστεί τα τραύματά της, ενώ η διαρκής παρουσία του ονόματος του Έπστιν στη δημόσια «σφαίρα», δηλαδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ειδησεογραφία, λειτουργεί, όπως λέει, ως επαναλαμβανόμενη υπενθύμιση της εμπειρίας της.

Η υπόθεσή της αναδεικνύει για ακόμη μία φορά, τις διεθνείς προεκτάσεις συναρτήσει της σύνθετης φύσης του δικτύου εκμετάλλευσης γυναικών που αποδόθηκε στον Έπστιν.