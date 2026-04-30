Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας τοίχος ύψους 2,5 μέτρων κατέρρευσε σε νοσοκομειακό συγκρότημα της πόλης Μπανγκαλόρ, όπως ανέφεραν την Τετάρτη (29/4) το βράδυ οι τοπικές Αρχές.

Ένα παιδί μεταξύ των θυμάτων

Από την κατάρρευση σκοτώθηκαν ένα παιδί και τέσσερις πλανόδιοι πωλητές, καθώς και δύο άλλοι άνθρωποι, κάτοικοι του κρατιδίου Κεράλα, ανέφερε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του κρατιδίου Καρνατάκα, Ντ. Κ. Σιβακουμάρ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η ταυτότητα ενός από τα θύματα.

«Ατυχές συμβάν» χαρακτήρισε την κατάρρευση του τοίχου ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται στο εν λόγω νοσοκομείο.

Έπειτα από πολλές εβδομάδες ζέστης και υψηλής υγρασίας, ο καιρός στην Μπανγκαλόρ άλλαξε απότομα σήμερα: ξέσπασε καταρρακτώδης βροχή, με ισχυρούς ανέμους και χαλάζι σε ορισμένες περιοχές της πόλης. Η νεροποντή ανακούφισε κάπως τους κατοίκους από τη ζέστη, αλλά προκάλεσε και σημαντικές καταστροφές, με πλημμύρες και πτώσεις δέντρων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ