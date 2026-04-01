Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δύο ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί νωρίτερα σκότωσαν συνολικά επτά ανθρώπους, πέντε στη Βηρυτό και άλλους δύο σε νότιο προάστιό της.

Η επιδρομή «που διεξήχθη από τον ισραηλινό εχθρό στη συνοικία Τζνα στη Βηρυτό είχε αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν (άλλοι) 21», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε ότι άλλο ισραηλινό πλήγμα εναντίον «οχήματος» στη Χάλντα, νότιο προάστιο της Βηρυτού, είχε απολογισμό «δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες» που ήταν όλοι «πολίτες».