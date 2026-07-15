Σε τροχιά ανεξέλεγκτης σύγκρουσης εισέρχονται οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, μετά την επίσημη ανακοίνωση του ιρανικού στρατού για τον θάνατο επτά στρατιωτικών από σφοδρά αμερικανικά πλήγματα στο νοτιοανατολικό Ιράν.

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, επεκτάθηκε και στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Μπουσέρ, όπου στεγάζεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας.

Η σοβαρή αυτή κλιμάκωση θέτει σε άμεσο κίνδυνο το ισχύον πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, με το Ιράν να ορκίζεται ήδη εκδίκηση.