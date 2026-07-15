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Σε τροχιά ανεξέλεγκτης σύγκρουσης εισέρχονται οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, μετά την επίσημη ανακοίνωση του ιρανικού στρατού για τον θάνατο επτά στρατιωτικών από σφοδρά αμερικανικά πλήγματα στο νοτιοανατολικό Ιράν.
Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, επεκτάθηκε και στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Μπουσέρ, όπου στεγάζεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας.
Η σοβαρή αυτή κλιμάκωση θέτει σε άμεσο κίνδυνο το ισχύον πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, με το Ιράν να ορκίζεται ήδη εκδίκηση.
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε συντονισμένα πλήγματα βαθιά μέσα στην ιρανική επικράτεια, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους και προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες.
Η φονική πυραυλική επίθεση στο Ιρανσάχρ
Η πρώτη και πιο αιματηρή επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 15 Ιουλίου, όταν αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν συνολικά 13 πυραύλους εναντίον στρατιωτικής βάσης που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ιρανσάχρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν, σε απόσταση περίπου 1.500 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Τεχεράνη.
Η επίσημη ανακοίνωση του ιρανικού στρατού κάνει λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» που σχεδιάστηκε με σκοπό να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ανθρωποσφαγή. Οι πύραυλοι έπληξαν καίρια σημεία των εγκαταστάσεων:
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Έναν ξενώνα της βάσης.
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Σκοπιές φύλαξης της περιμέτρου.
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Κτίρια διαμονής του προσωπικού.
Από τις εκρήξεις έχασαν τη ζωή τους επτά Ιρανοί στρατιωτικοί, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες. Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν εξέφρασε τη βαθιά της οργή και υποσχέθηκε μια «αποφασιστική απάντηση» στον αμερικανικό στρατό.
Στο στόχαστρο η Μπουσέρ και ο πυρηνικός σταθμός
Σχεδόν ταυτόχρονα με το πλήγμα στο νοτιοανατολικό μέτωπο, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν και το λιμάνι της Μπουσέρ, που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της χώρας. Η Μπουσέρ αποτελεί ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία του Ιράν, καθώς εκεί λειτουργεί ο μοναδικός σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της χώρας.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ο κυβερνήτης της πόλης, Μοχαμάντ Μοζαφαρί, ο αμερικανικός στρατός επιτέθηκε σε τρία διαφορετικά σημεία της περιοχής. Ευτυχώς, από το συγκεκριμένο κύμα επιθέσεων δεν αναφέρθηκαν θύματα ή τραυματισμοί, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν υπέστησαν ζημιές οι ευρύτερες υποδομές.
Σε τεντωμένο σχοινί η διπλωματία
Η εκτεταμένη αυτή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ τινάζει στον αέρα τις λεπτές διπλωματικές ισορροπίες.
Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι η στάση της Ουάσινγκτον παραβιάζει κατάφωρα το πρωτόκολλο συμφωνίας που είχε επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα για τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.