Τροχαίο χθες Σάββατο το πρωί στη Λιτζέ, στην επαρχία Ντιγιάρμπακιρ, στη νοτιοανατολική Τουρκία, στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, με δύο παιδιά να συγκαταλέγονται στα θύματα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του κυβερνήτη.

Προηγούμενος προσωρινός επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και 11 τραυματίες.

«Δύο συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους στον τόπο του δυστυχήματος και άλλοι πέντε υπέκυψαν στα νοσοκομεία όπου διακομίστηκαν», εξήγησαν οι υπηρεσίες του κυβερνήτη.

«Συνεχίζουν να παρέχονται σε νοσοκομεία της επαρχίας μας ιατρικές φροντίδες σε εννιά ανθρώπους, ο ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», κατά την ίδια πηγή.

Diyarbakır’dan Muş’a nişan töreni için hareket eden minibüs Lice-Kulp yolunda devrildi. Kazada ölü sayısı 7’ye yükselirken 9 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi https://t.co/57aufiq9wc pic.twitter.com/RAZyQs26o1 — Habertürk (@Haberturk) August 15, 2026

Μικρό λεωφορείο μετέφερε μέλη οικογένειας στη Μους, στη νοτιοανατολική Τουρκία, όπου θα τελείτο αρραβώνας, όταν έσκασε το ένα από τα ελαστικά του οχήματος, εξήγησε το ιδιωτικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το μικρό λεωφορείο ανατράπηκε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν 4 και 10 ετών.