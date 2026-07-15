Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 15 Ιουλίου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), γνωστοποιήθηκε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν έναν επιπλέον κύκλο αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, σημαδεύοντας «δεκάδες στόχους» για τέταρτη διαδοχική νύχτα.

Οι βομβαρδισμοί επικεντρώθηκαν σε παραθαλάσσιες ζώνες, καθώς και σε περιοχές πλησίον των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Επτά ώρες διήρκησαν οι επιθέσεις

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το νέο κύμα επιθέσεων είχε διάρκεια επτά ωρών. Στο στόχαστρο των αμερικανικών δυνάμεων βρέθηκαν εγκαταστάσεις φύλαξης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), ιρανικές ναυτικές δυνατότητες και συστήματα παράκτιας άμυνας.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, τα πλήγματα αυτά έγιναν με στόχο να μειωθεί ακόμη περισσότερο η ικανότητα της Τεχεράνης να αποτελεί απειλή για την εμπορική ναυτιλία και τις ζωές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων.

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση της CENTCOM τονίζεται ότι από χθες, Τρίτη, τέθηκε και πάλι σε εφαρμογή ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο.