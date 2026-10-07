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Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σε σχολικό συγκρότημα στην πόλη Οστρολέκα της κεντρικής Πολωνίας.

Δράστης της επίθεσης φέρεται να είναι ένας 19χρονος μαθητής του σχολείου, ενώ τα περισσότερα από τα θύματα είναι μαθητές.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένας καθηγητής.

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών αρχών και τις αναφορές του ιδιωτικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου RMF FM, ένας 19χρονος μαθητής του εκπαιδευτικού ιδρύματος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον παρευρισκομένων.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο νεαρός τράπηκε σε φυγή.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του λίγη ώρα αργότερα.

Τα θύματα και η κατάσταση των τραυματιών

Από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά επτά άτομα:

Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση .

. Η πλειονότητα των θυμάτων είναι μαθητές του σχολείου.

του σχολείου. Ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνεται και ένας εκπαιδευτικός.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και διασώστες για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών στα τοπικά νοσοκομεία.

«Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», δηλώνουν οι Αρχές

Ο δήμαρχος της Οστρολέκα,, Πάβελ Νιεβιαντόμσκι, επιβεβαίωσε το τραγικό συμβάν, επισημαίνοντας την άμεση επέμβαση των αρχών:

«Η πιο σημαντική πληροφορία είναι ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε ο δήμαρχος.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα που οδήγησαν τον 19χρονο στη βίαιη αυτή ενέργεια.

Πηγές: reuters, englishnews